فوز رابع للكيني كيبوشيغي في ماراتون لندن

وعبر كيبوشيغي خط النهاية بزمن 2.02:37 ساعتين، مسجلا ثاني أسرع زمن في سباقات الماراتون بعد 2.01:39 ساعتين الذي حققه العام الماضي في العاصمة الألمانية.

وأضاف البطل الأولمبي البالغ من العمر 34 عاما الى رصيده فوزا جديدا في العاصمة الإنكليزية، يضاف الى تتويجه في أعوام 2015 و2016 و2018، متقدما على الإثيوبيين موسينت جيريميو ومولي واسيهون.

وقال بعد السباق "أنا سعيد للفوز في شوارع لندن للمرة الرابعة وأن أصنع التاريخ في يوم جمع فيه الحدث مليار جنيه استرليني (للأعمال الخيرية)".

أضاف العداء الفائز بـ 11 سباق ماراتون من 12 شارك فيها، "الجمهور في لندن مذهل"، مشيرا الى أنه سيبحث مع المحيطين به في السباق المقبل الذي سيشارك به.

الى ذلك، حل البطل الأولمبي البريطاني مو فرح في المركز الخامس، بعدما عكر تحضيراته للسباق تبادل علني للاتهامات مع الإثيوبي هايلي جبريسيلاسي حول تعرضه للسرقة في فندق يملكه الأخير في أديس أبابا، في مقابل اتهام الأثيوبي له بالتعدي بالضرب على رجل وزوجته.

لكن فرح شدد على أن هذا الخلاف لم يؤثر على استعداداته، مجددا تأكيد أن "ما قلته هو الحقيقة (...) لم أعتزم سرقة الأضواء من الرياضة. لو كنت فزت بالسباق لكانت القصة مختلفة تماما، لكن أعتقد أنني سآخذ بعض الوقت للتفكير بالخطوة المقبلة".

وفي فئة السيدات، أصبحت الكينية بريجيد كوسغي أصغر فائزة في ماراتون لندن، وذلك بعمر 25 عاما و67 يوما.