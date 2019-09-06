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الدوري الإنكليزي الممتاز
ألعاب القوى

فرح يشرح سبب غيابه عن بطولة العالم لألعاب القوى في قطر

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أعلن العداء البريطاني محمد فرح سبب قراره عدم المشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى المقررة خلال الشهر الحالي في قطر وذلك لأنه يستعد للاحتفاظ بلقبه بطلاً لماراتون شيكاغو الأميركي.

AFP

وبعد أن حاز على العديد من الميداليات في الألعاب الأولمبية وفي بطولة العالم في سباقي 5 آلاف و10 آلاف م، يسعى فرح إلى تثبيت نفسه كأحد عدائي النخبة في سباق الماراتون (42.195 كلم) وقال في هذا الصدد "لست نادما على الإطلاق، تاريخ إقامتها قريب جداً من سباق شيكاغو (13 تشرين الاول/اكتوبر) وإذا كنت أريد أن أكون مستعداً لألعاب طوكيو 2020 يتعيّن علي المشاركة في سباقات الماراتون".

وتوج فرح بأول لقب له في سباق الماراتون في شيكاغو قبل 12 شهراً عندما حسم السباق بفارق مريح عن الإثيوبي موسينيت جيريمو ليفوز بتوقيت مقداره 2.05.11 ساعتين وهو رقم أوروبي قياسي.

وكشف: "أعتقد بأنّ سباق شيكاغو سيكون مختلفاً هذا العام عن العام الماضي كوني سأخوضه مع هدف معين".

وتابع: "لا زلت أتعلم، لكني أحب هذا النوع من الضغوطات، كوني قمت بالأمر (الفوز بالسباق)، فلا شيء يمنعني من القيام به مجدداً".

محمد فرح بطولة العالم لألعاب القوى - الدوحة 2019
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