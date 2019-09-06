فرح يشرح سبب غيابه عن بطولة العالم لألعاب القوى في قطر

وبعد أن حاز على العديد من الميداليات في الألعاب الأولمبية وفي بطولة العالم في سباقي 5 آلاف و10 آلاف م، يسعى فرح إلى تثبيت نفسه كأحد عدائي النخبة في سباق الماراتون (42.195 كلم) وقال في هذا الصدد "لست نادما على الإطلاق، تاريخ إقامتها قريب جداً من سباق شيكاغو (13 تشرين الاول/اكتوبر) وإذا كنت أريد أن أكون مستعداً لألعاب طوكيو 2020 يتعيّن علي المشاركة في سباقات الماراتون".

وتوج فرح بأول لقب له في سباق الماراتون في شيكاغو قبل 12 شهراً عندما حسم السباق بفارق مريح عن الإثيوبي موسينيت جيريمو ليفوز بتوقيت مقداره 2.05.11 ساعتين وهو رقم أوروبي قياسي.

وكشف: "أعتقد بأنّ سباق شيكاغو سيكون مختلفاً هذا العام عن العام الماضي كوني سأخوضه مع هدف معين".

وتابع: "لا زلت أتعلم، لكني أحب هذا النوع من الضغوطات، كوني قمت بالأمر (الفوز بالسباق)، فلا شيء يمنعني من القيام به مجدداً".