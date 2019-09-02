فان نيكرك يغيب عن مونديال الدوحة بسبب الإصابة

ويحمل فان نيكرك (27 عاماً) الرقم القياسي العالمي للسباق (43,03 ثانية)، والذي حققه حين توج بذهبية أولمبياد ريو دي جانيرو. كما أنه بطل العالم في سباق 400 م في بكين 2015 ولندن 2017.

لكن العداء الجنوب إفريقي تعرض في أواخر العام 2017 لإصابة في أوتار الركبة خلال مشاركته في مباراة للركبي. وتعافى فان نيكرك بدرجة كبيرة من الإصابة، وشارك في شباط/فبراير الماضي في لقاء محلي لألعاب القوى في جنوب إفريقيا، لكنه غاب عن البطولات الوطنية خشية أن يؤثر الطقس البارد على تعافيه بشكل كامل.

وأورد العداء في بيان نشر عبر مواقع التواصل "أنا إيجابي وآخذ الأمور كل يوم بيومه، محترماً جسدي، وعندما ستحين الفرصة سأقدم عليها".

وشدد فان نيكرك قائلاً: " لن أتسرع أو أضغط على نفسي أنا أحترم ما طلبه الطبيب وأحترم جسدي"، وسيغيب بالتالي عن المونديال المقام بين 27 أيلول/سبتمبر والسادس من تشرين الأول/أكتوبر.

