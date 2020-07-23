فان نيكرك يرنو لتحقيق المزيد من الإنجازات



وحطم فان نيكرك الرقم القياسي السابق الذي كان في حوزة جونسون عندما سجل زمنا قدره 03.43 ثانية في نهائي سباق 400 م في دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو عام 2016.

وأكد فان نيكرك في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أنه يريد تعويض الوقت الضائع، بعد غيابه عن المضمار على مدار سنتين بعد إصابة خطيرة في ركبته تعرض لها خلال مشاركته في مباراة رغبي بجنوب إفريقيا.

وقال فان نيكرك "لدي رغبة عميقة أن أغرد خارج السرب، وبعد عودتي من فترة عانيت فيها كثيرا أشعر بأني أكثر تعطشا لذلك".

وأضاف عن رغبته في النزول تحت حاجز الـ43 ثانية ليصبح بالتالي أول عداء يحقق هذا الانجاز "لا شك بأن هذا الأمر هو أولوية بالنسبة إلي. التطور يعني النزول تحت حاجز الـ43 ثانية".

ووصف فان نيكرك معاناته بعد تعرضه للإصابة وقال "كان الأسبوعان الأولان صعبين للغاية، خُيل لي أني كنت أتسلق في مكان مظلم. كان يتعين عليّ الانطلاق من نقطة الصفر، كان من واجبي تحمل مسؤولية القرار الذي اتخذته"، في إشارة لى ان مشاركته في مباراة الركبي كانت خطأ فادحا.







