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ألعاب القوى

فان نيكرك يرنو لتحقيق المزيد من الإنجازات

أكد العداء الجنوب إفريقي وايد فان نيكرك حامل الرقم القياسي العالمي في سباق 400 م أنه يسعى إلى أن يصبح أول عداء ينزل تحت حاجز الـ43 ثانية في فئته، متمنيا أن يصمد هذا الرقم ضعف السنوات الـ17 عندما كان في حوزة الأسطورة الأميركي مايكل جونسون.

Reuters


وحطم فان نيكرك الرقم القياسي السابق الذي كان في حوزة جونسون عندما سجل زمنا قدره 03.43 ثانية في نهائي سباق 400 م في دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو عام 2016.

وأكد فان نيكرك في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أنه يريد تعويض الوقت الضائع، بعد غيابه عن المضمار على مدار سنتين بعد إصابة خطيرة في ركبته تعرض لها خلال مشاركته في مباراة رغبي بجنوب إفريقيا.

وقال فان نيكرك "لدي رغبة عميقة أن أغرد خارج السرب، وبعد عودتي من فترة عانيت فيها كثيرا أشعر بأني أكثر تعطشا لذلك".

وأضاف عن رغبته في النزول تحت حاجز الـ43 ثانية ليصبح بالتالي أول عداء يحقق هذا الانجاز "لا شك بأن هذا الأمر هو أولوية بالنسبة إلي. التطور يعني النزول تحت حاجز الـ43 ثانية".

ووصف فان نيكرك معاناته بعد تعرضه للإصابة وقال "كان الأسبوعان الأولان صعبين للغاية، خُيل لي أني كنت أتسلق في مكان مظلم. كان يتعين عليّ الانطلاق من نقطة الصفر، كان من واجبي تحمل مسؤولية القرار الذي اتخذته"، في إشارة لى ان مشاركته في مباراة الركبي كانت خطأ فادحا.
                  
                  
                   
 

ألعاب القوى مايكل جونسون وايد فان نيكرك
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