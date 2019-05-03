سيمينيا تفوز بسباق 800 متر في الدوري الماسي بالدوحة

وفازت سيمينيا بالسباق في زمن قدره دقيقة و54.98 ثانية، وذلك قبل تطبيق القواعد الجديدة، والتي ستدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل، على مستويات التستوستيرون للسيدات.

وجاء السباق بعد يومين فقط من رفض المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس)استئناف سيمينيا ضد رفع سقف مستوى هرمون تستوستيرون المخطط له من قبل الاتحاد الدولي لألعاب القوى.

وتعد حاملة الذهبية الأولمبية مرتين في سباق 800 م (2012 و2016)، وبطلة العالم ثلاث مرات (2009، 2011، 2017)، من الرياضيات الأكثر تأثرا بهذه القواعد الجديدة. وعلى الرياضيات مثل سيمينيا، اللواتي لديهن نسبة عالية من انتاج التستوستيرون، العمل على خفض مستوياته لمواصلة المشاركة في المنافسات، وهذا ما تراه العداءة الجنوب إفريقية انتهاكا لقواعد الاتحاد الدولي لألعاب القوى والشرعة الأولمبية.

