ذهبية التتابع 4 مرات 400 م لسيدات الولايات المتحدة

ونجحت الأميركيات بقيادة سيدني ماكلافلين، صاحبة اللقب العالمي والرقم القياسي في سباق 400 م حواجز، في إحراز المركز الأول عن جدارة بزمن 3:17.79 دقائق، وتقدمن على جامايكا (3:20.74 د) وبريطانيا (3:22.64 د).

وساهمت الأميركيات في كسب مواطنتهن الأسطورة أليسون فيليكس ميداليتها الـ20 في بطولات العالم (رقم قياسي) بعدما شاركت في التصفيات السبت.

وكانت فيليكس عدلت عن قرار اعتزالها الذي اتخذته يوم الجمعة الماضي في افتتاح البطولة عقب تتويجها مع منتخب بلادها ببرونزية سباق التتابع المختلط 4 مرات 400 م، وذلك من أجل خوض تصفيات التتابع 4 مرات 400 م.

وبعدما بدت خائبة بإنهاء مشوارها ببرونزية يوم الجمعة الماضي، أنهت فيليكس مسيرتها المذهلة بأفضل طريقة ممكنة بميداليتها العالمية الـ20 في 10 مشاركات في المونديال بدأتها لأول مرة في بطولة العالم في باريس عام 2003 عن عمر 17 عامًا.