تومسون-هيراه تحقق أسرع زمن في سباق 100 م هذا العام

فازت تومسون-هيراه (29 عاماً) التي شاركت في أول سباق 100 م في الهواء الطلق هذا الموسم، في نصف النهائي خلال اللقاء الذي أقيم شرق لوس أنجليس وسط رياح بلغت 1.6 متراً في الثانية.

وقررت بطلة أولمبيادَي طوكيو وريو دي جانيرو عدم المشاركة في النهائي الذي كان من نصيب الأميركية توانيشا تيري التي حققت 10.77 ثانية، إلا أن توقيتها لم يُعتمد بسبب رياح بلغت 3.3 م في الثانية.

وتقدمت الأميركية على مواطنتيها ألييا هوبز وغابي توماس اللتين حلّتا في المركزين الثاني والثالث تواليًا. أما توماس، المتوجة ببرونزية طوكيو في 200 م، فحققت أسرع زمن للعام في هذه المسافة مع 22.20 ثانية أمام مواطتنها بريتاني براون وصيفة بطولة العالم 2019.

فيما تفوقت الاميركية تونيا مارشال (12.46 ث) على مواطتنها كيني هاريسون المتوجة بفضية 100 م حواجز في طوكيو، محققة ثاني أفضل زمن هذا العام خلف جاسمين كاماتشو-كوين من بورتو ريكو حاملة ذهبية الأولمبياد.

منافسات الرجال

أما الأميركي فريد كيرلي، حامل فضية أولمبياد طوكيو في 100 م، ففاز بسباق 200 م لدى الرجال مع 19.80 ثانية أمام مواطنه مايكل نورمان (19.83 ث).

تم الإعلان عن اسم بطل العالم في 100 متر كريستيان كولمان الذي عاد إلى المنافسات هذا الموسم بعد 18 شهرًا من الإيقاف بسبب عدم امتثاله لقوانين مكافحة المنشطات، في بداية سباق 200 م لكنه لم يخضه.

وأحرز الاميركي ميكا وليامس سباق 100 م (9.83 ث) إلا ان التوقيت لم يعتمد بسبب الرياح.

أما مايكل شيري الذي فاز بسباق أربع مرات 400 م تتابع مع المنتخب الاميركي في طوكيو، فحقق أسرع زمن في سباق 400 م هذا العام مسجلاً 44.28 ث.