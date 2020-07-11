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الدوري الاسباني
ألعاب القوى

بولت مستعد للتفكير بالعودة...إذا طلب منه مدربه ذلك

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ألمح العداء الأسطوري الجامايكي أوساين بولت إلى استعداده للتفكير بالعودة إلى المضمار الذي اعتزل منافساته عام 2017، في حال طلب منه مدربه المخضرم غلين ميلز ذلك.

Reuters


ويحمل بولت (33 عاما) الرقمين القياسيين العالميين لسباقي 100 م و200 م، وتوج خلال مسيرته اللافتة بثماني ميداليات أولمبية ذهبية، قبل أن يعتزل المنافسات في أعقاب بطولة العالم لألعاب القوى لندن 2017.

وفي مقابلة مع مجلة "فارايتي" الأميركية، شدد بولت على أنه لا ينوي العودة عن الاعتزال، لكنه سيفكر بالأمر في حال طلبه ميلز (70 عاما).

وقال "إذا عاد المدرب وقال لي هيا، فلنقم بذلك، سأفعل (التفكير بالعودة)، لأنني أثق جدا بمدربي".

وتابع "أدرك أنه إذا قال إننا سنقوم بذلك، أعرف أن الأمر سيكون ممكنا".

ويعد ميلز من أبرز مدربي ألعاب القوى في جامايكا، وأشرف على الفريق الأولمبي لأكثر من 20 عاما.
 

أوساين بولت
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