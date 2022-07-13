برشم يستعد للدفاع عن لقب بطولة العالم في يوجين الأميركية

وغاب برشم (31 عاماً) عن المنافسات منذ تتويجه بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو مناصفة مع الإيطالي جانماركو تامبيري، قبل أن يظهر في لقاء الدوحة، المرحلة الأولى من الدوري الماسي عندما حلّ ثانياً (2.30 م) خلف الكوري الجنوبي سانغهيوك وو (2.33 م) في أيار/مايو الماضي.

ضمن برشم مشاركته في يوجين باعتباره حاملاً للقب نسخة العام 2019 على استاد خليفة الدولي في الدوحة بقفزة بلغت 2.37 م، علما بأنه توّج بطلاً لنسخة 2017 في لندن بعدما كان حلّ رابعاً في بكين 2015 وثانياً في موسكو 2013 وسابعاً في دايغو الكورية الجنوبية عام 2011.

وقال خالد راشد المري المدير التنفيذي للاتحاد القطري في حديث لوكالة الأنباء القطرية (قنا) إن تحضيرات برشم تمت وفق ما هو مخطط لها، وسارت كما هو معتاد قبيل المشاركة في أية مناسبة، واصفاً البطل الأولمبي بـ "المحترف بما يكفي كي يعرف أين يمضي، ويعرف الهدف من كل تظاهرة رياضية يشارك بها"، مشدداً على أن الاتحاد لا يضع الضغوط من خلال رفع سقف التوقعات.

تحضيرات وازنة

برشم الذي وصلت أفضل وثبة له 2.43 م حققها في الخامس من أيلول/سبتمبر 2014 في بلجيكا بفارق سنتيمترين خلف الكوبي خافيير سوتومايور صاحب الرقم القياسي العالمي (2.45 م منذ 27 تموز/يوليو 1993)، أثار غيابه عن لقاء روما الدولي ضمن الدوري الماسي، بعض المخاوف من جاهزية النجم من أجل الدفاع عن لقبه بطلاً للعالم في يوجين، خصوصا وأنه برّر الاعتذار أنداك بسبب مشاكل صحية.

بيد أن البطل الأولمبي بدّد تلك المخاوف بسرعة وفضّل عدم المشاركة في أي مناسبات كبيرة، قبل أن ينخرط في معسكرات تحضيرية من أجل الوصول الى كامل الجاهزية قبل المونديال.

وخاض برشم منذ شهر أيار/مايو في مرحلة إعدادية وازنة أعقبت المشاركة في جولة الدوحة للدوري الماسي.

ودخل في مرحلة تحضيرية أولى في معسكر في السويد وبولندا قبل أن ينتقل الى تربص آخر في لوس انجليس في الولايات المتحدة الأميركية يستمر حتى موعد الالتحاق بيوجين.

وبرّر المري عدم مشاركة برشم في لقاء روما ضمن الدوري الماسي ومناسبات أخرى، بالحرص على الابتعاد عن الإصابات والوصول إلى بطولة العالم بكامل الجاهزية، إلى جانب الوضع في الاعتبار المشاركة في دورة الألعاب الإسلامية المقررة في تركيا اعتبارا من الثامن من آب/أغسطس المقبل.

وسينضم إلى برشم عداء سباقات السرعة فيمي أوغونودي (100 م و200 م)، وعداء المسافات المتوسطة مصعب آدم علي (1500 م).

وكان اوغونودي بطل آسيا أربع مرات في سباق 100م احتل المرتبة 26 في التصنيف العالمي قبل الموعد النهائي للتصفيات المؤهلة الى بطولة العالم بعدما سجل 10.2 ث في أولمبياد طوكيو، في حين احتل المركز 21 في سباق 200 م بزمنه البالغ 20.16 ثانية والذي سجله في الدوحة في 29 حزيران/يونيو 2021.

أما مصعب آدم فقد ضمن التأهل للمونديال بعدما سجل توقيتًا قدره 3.34.76 دقائق، في 4 تموز/يوليو من العام الماضي خلال لقاء ستوكهولم الدولي.

وخضع أوغونودي ومصعب لمعسكر تدريبي في ألمانيا، ثم في الولايات المتحدة قبل موعد السفر الى يوجين.

وخلت القائمة القطرية من اسم الفائز بالميدالية البرونزية في سباق 400 م حواجز في النسخة الأخيرة في الدوحة عبد الرحمن صمبا بسبب الإصابة.

وخضع صمبا الى عملية جراحية في لندن بعد إصابة في وتر العضلة الخلفية تعرض لها قبيل المشاركة في لقاء الدوحة، المرحلة الأولى من الدوري الماسي، في شهر أيار/مايو الماضي.