اليونانية ستيفانيدي تكسب تحدي القفز بالزانة

ونجحت ستيفانيدي في اجتياز ارتفاع 5 أمتار، 34 مرة.



وجاءت جانيوت ثانية بتخطيها هذا الارتفاع 30 مرة ونيومان ثالثة بتخطيه 21 مرة فقط.

وكان هذا التحدي جمع ثلاثة نجوم في فئة الرجال وهم الفرنسي رونو لافيلني والسويدي أرمان دوبلانتيس والأميركي سام كندريكس، وانتهى بتعادل لافيلني ودوبلانتيس.

وخلافاً لتحدي الرجال الذي أقيم في حدائق منازل هؤلاء، فقد جرى تحدي السيدات في مقر تدريباتهم لافتقادهن إلى حدائق في منازلهن: ستيفانيدي في أثينا، وناجيوت في ولاية جورجيا الأميركية ونيومان في تورونتو.

وبسبب توقف منافسات ألعاب القوى نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد، نجحت رياضة أم الألعاب في التجديد من خلال وضع رياضييها وجها لوجه في منافسات مثيرة حتى الآن، وقد وعد الاتحاد الدولي بإقامة تحديات أخرى من هذا النوع في الأسابيع المقبلة، في الوقت الذي تأجلت فيه دورة الألعاب الأولمبية، في طوكيو وبطولة كأس أوروبا لألعاب القوى لهذا العام في باريس، بالإضافة إلى لقاءات دولية في رياضة أم الألعاب.







