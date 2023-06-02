الكينية فايث كيبيغون تحطم الرقم القياسي العالمي لسباق 1500 م



وتفوقت كيبيغون (29 عاماً) على الرقم القياسي السابق المسجل باسم العداءة الاثيوبية جينزيبي ديبابا (3:50.07 د.) سجلته في موناكو عام 2015.

قالت كيبيغون لإذاعة "راي" الإيطالية: "أنا متحمسة وسعيدة للغاية، لم أتوقع هذا. كنت أتوقع صدارة عالمية ولكن ليس تحطيم الرقم القياسي العالمي، لكنني ممتنة للغاية".

وأضافت "كما قلت اليوم والأمس كل شيء ممكن".

ونجحت كيبيغون التي تتشارك التمارين مع مواطنها "ملك الماراثون" إليود كيبتشوغي، منذ عام 2014 في الفوز بميدالية في جميع دورات الألعاب الأولمبية وبطولات العالم، بما في ذلك في الدوحة عام 2019، حيث فازت بالميدالية الفضية بعد 16 شهراً من ولادة ابنتها وعام 2018 من دون تدريب.

وستكون العداءة الكينية الفائز بذهبية بطولة العالم في لندن 2017 ويوجين 2022 والألعاب الأولمبية في ريو 2016 وطوكيو 2020 المرشحة الأبرز للفوز بالمعدن الأصفر في بطولة العالم في بودابست (19-27 آب/أغسطس).

وسحقت كيبيغون المنافسة في فلورنسا إذ تقدمت بفارق 8 ثوانٍ عن حاملة لقب بطولة أوروبا البريطانية لورا موير (3:57.09 د.)، فيما حلت الأسترالية جيسيكا هال ثالثة بفارق أكثر من 12 ثانية.