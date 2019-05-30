الدوري الماسي- لقاء ستوكهولم: ويلسون تستفيد من غياب سيمينيا على أكمل وجه

وأحرزت ويلسون المركز الأول بزمن 2:00:87 دقيقة، متقدمة على الإثيوبية هابيتام أليمو (2:01.26 د) والكينية نيلي جيبكوسغي (2:01.98 د) في أول سباق 800 م في الدوري الماسي (لم يدرج سباق 800 م في الجولة الثانية التي أقيمت في شنغهاي) منذ قرار الاتحاد الدولي للعبة بتطبيق قواعد جديدة حول تخفيض التستوستيرون لدى الرياضيات الى مستوى معين.

وبعد أن شاركت في اللحظات الأخيرة في الجولة الأولى من الدوري الماسي التي أقيمت في الدوحة وخرجت منتصرة، وجدت سيمينيا، البطلة الأولمبية مرتين، مجبرة على عدم المشاركة في لقاء ستوكهولم مع بدء تفعيل قانون تخفيض مستوى التستوستيرون بدءاً من من 8 أيار/مايو الحالي (من المسافات التي تتراوح بين 400 م إلى المايل، 1،609 م).

وفي ظل رفض محكمة التحكيم الرياضي ("كاس") الاستئناف الذي تقدمت به ضد القواعد الجديدة التي ترغم بعض العداءات اللواتي يتمتعن بمستويات مرتفعة من التوستستيرون بخفضها إلى ما دون مستويات معينة اذا ما أردن مواصلة خوض المنافسات، قررت سيمينيا الأربعاء أن تلجأ إلى القضاء السويسري "لأني امرأة ورياضية من الطراز العالمي. لن يجبرني الاتحاد الدولي لألعاب القوى على تناول العقاقير أو يمنعني من أن أكون أنا".

ولم تكن سيمينيا الغائبة الوحيدة عن لقاء ستوكهولم بسبب هذه القواعد الجديدة، بل أن العداءتين اللتين حلتا خلفها في أولمبياد ريو 2016، فرانسيس نيونسابا من بوروندي والكينية مارغاريت وامبيو، غابتا أيضاً عن اللقاء لنفس السبب بعدما رفضتا تناول العقاقير لتخفيض مستوى التستوستيرون.