الدوري الماسي - لقاء الدوحة: فرايزر-برايس تعلن عن نفسها بقوّة في الـ100 م

وسجلت ابنة الـ34 عاماً المتوجة بأربعة ألقاب عالمية أفضل رقم لهذا العام قدره 10,84 ثانية، في خطوة تشكل أفضل تحضير لمسعاها بأن تصبح أول رياضية تتوج بثلاث ذهبيات أولمبية في سباق 100 م، بعدما سبق لها أن نالت هذا الشرف في أولمبيادي بكين 2008 ولندن 2012.

وبعدما اكتفت قبل أسبوع بالمركز الرابع في المرحلة الأولى من الدوري الماسي في لقاء غايتسهيد في ظروف مناخية صعبة، خلف كل من البريطانية دينا آشر-سميث والأميركية الواعدة شاكاري ريتشاردسون والإيفوارية ماري-جوزي تا لو، استفادت فرايزر-برايس الجمعة على أكمل وجه من تواجدها في استاد نادي قطر الرياضي في الدوحة والأجواء المناخية المثالية.

وتفوقت فرايزر-برايس التي أحرزت أيضاً فضية سباق 200 م في لندن 2012 وبرونزية 100 م في ريو 2016، على النيجيرية بليسينغ أوكاغباري (10,90 ثانية) والأميركية جافيان أوليفر (11,03 ثانية).

وقالت الجامايكية "أنا سعيدة لتقديمي سباقاً جيداً، وبالطبع أنا سعيدة لأني فزت. (هذا المركز) بعيد عن المركز الرابع الذي حققته في المرحلة الماضية".

وعن مشاركتها في طوكيو، قالت الجامايكية "سيكون ظهوري الأولمبي الأخير وبالتالي آمل أن يكون جيداً. في الألعاب الأولمبية الثلاث الأخيرة التي شاركت فيها، تمكنت من الصعود إلى منصة التتويج، وآمل أن أحقق ذلك هناك أيضاً".

ومع بقاء خمسة لقاءات في الدوري الماسي قبل أولمبياد طوكيو الذي ينطلق في 23 تموز/يوليو، كانت الأنظار شاخصة بشكل خاص على مسابقة الوثب الثلاثي عند السيدات.

وكانت الغلبة للفنزويلية يوليمار روخاس التي سجلت في وثبتها الأولى 15,15 م وذلك كان كافياً لكي تخرج منتصرة أمام الجامايكيتين كيمبرلي وليامس وشانييكا ريكيتس.

وقالت الفنزويلية "إننا على المسار الصحيح. شعوري جيد على الصعيد البدني هذا أمر مهم. أنا سعيدة لتركي أثر هنا في الدوحة"، مضيفة "أنا أستمتع بهذا المسار (الذي تسير عليه في تحضيراتها)، وحين أصل إلى طوكيو سأكون جاهزة لمحاولة الفوز بالميدالية الذهبية".

وكان الفوز لكينيا في سباقي 1500 م للرجال و800 م للسيدات، حيث أنهى تيموثي شيرويوت السباق الأطول بزمن 3,30,48 دقيقة، فيما حسمت مواطنته فايث كيبييغون السباق بزمن قدره 1,58,26 دقيقة.

وأحرز الأميركي كينيث بدناريك سباق 200 م، متفوقاً على الكندي أندري دي غراس بفارق جزء بالمئة من الثانية، قاطعاً المسافة بزمن 19,88 ث.

وحل الأميركي الآخر جاستن غاتلين في المركز الخامس بزمن 20,49 ثانية.

وحقق الأميركي راي بنجامين رقماً قياسياً خاصاً بلقاء الدوحة في سباق 400 م حواجز، مسجلاً 47,38 ثانية.

وحل منافسه اللدود القطري عبد الرحمن سامبا رابعاً خلف البرازيلي أليسون دوس سانتوس وكايرون ماكماستر من جزر العذراء البريطانية (48,26) ثانية.

وكانت هناك مفاجأة في مسابقة القفز بالزانة عند السيدات، حيث تفوقت الأميركية كايتي ناغيوت على أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في بطولة العالم، الروسية أنجيليكا سيدوروفا المشاركة تحت علم محايد، الأميركية ساندي موريس واليونانية كاترينا ستيفانيدي حاملة اللقب الأولمبي. وحققت ناغيوت الفوز بعدما سجلت في أفضل محاولاتها 4,84 م.