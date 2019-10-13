الجمباز: بايلز تواصل تحطيم الأرقام القياسية

فازت الأميركية سيمون بايلز بالميدالية الذهبية لمسابقتي عارضة التوازن والحركات الأرضية في بطولة العالم للجمباز المقامة في مدينة شتوتغارت الألمانية، لتحطم بذلك الرقم القياسي بعدد الميداليات المحرزة في البطولة، بحصولها على الميدالية الخامسة والعشرين بينها 19 ذهبية.

وحطمت بايلز الرقم القياسي السابق المسجل باسم الأسطورة البيلاروسي فيتالي شيربو في تسعينات القرن الماضي، وذلك قبل تسعة أشهر من انطلاق الألعاب الأولمبية في طوكيو.

في مسابقة عارضة التوازن، حصلت الأميركية على 15,066 نقطة، متقدمة على الصينيتين ليو تينغتينغ 14,433 نقطة، ولي شيجيا 14,300 نقطة.

وفي مسابقة الحركات الأرضية، حصلت بايلز على 14,833 نقطة متقدمة على مواطنتيها سونيسا لي 14,200 نقطة وجايد كاري 14,200 نقطة.

وأصبح رصيد البطلة الأولمبية يحتوي الآن على 19 ميدالية ذهبية وثلاث فضيات ومثلها برونزية، علماً أنها تملك أيضاً أربع ميداليات ذهبية أولمبية.

أصبحت بايلز (22 عاماً) الخميس أول لاعبة تحرز ذهبية المسابقة العامة خمس مرات في بطولة العالم. وحده الياباني كوهي أوتشيمورا أحرز 6 ذهبيات عالمية لدى الرجال.



