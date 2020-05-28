الاصابة تبعد روديشا لأربعة أشهر

سيضطر البطل الأولمبي والعالمي لسباق 800 م الكيني ديفيد روديشا إلى الابتعاد عن التمارين لأربعة أشهر، وذلك بعد تعرضه لكسر في كاحله الأيسر بحسب ما كشف الطبيب الذي أجرى له العملية الجراحية لوكالة فرانس برس.

وقال فيكتور بارغوريا "أجرينا العملية اليوم وسيمضي الليلة (في المستشفى). ستكون هناك فحوص أخرى غدا (الجمعة)"، قبل أن يضيف بأن ابن الـ31 عاماً بحاجة إلى 16 أسبوعاً للتعافي والعودة إلى المنافسات.

وتعرض الكيني، الفائز بذهبية أولمبياد لندن 2012 وريو 2016، للكسر في 19 أيار/مايو في مسقط رأسه كيلغوريس، غرب كينيا.

ولم يتمكن حامل الرقم القياسي العالمي لسباق 800 م (1:40.91 دقيقة)، من المشاركة في مونديال الدوحة الذي أقيم في أيلول/سبتمبر الماضي، بسبب إصابة في الركبة.







