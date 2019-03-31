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دوري أبطال أوروبا
ألعاب القوى

الاتحاد الدولي لألعاب القوى يرد على قلق اللاعبين الأفارقة

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قال الاتحاد الدولي لألعاب القوى اليوم الأحد إنّ المتسابقين الأفارقة لن يفقدوا فرصة التنافس في مسابقات رغم تقديم نظام جديد لمنافسات الدوري الماسي لتصبح أقل زمناً بدءاً من العام المقبل.

AFP

وسيتم تقليص عدد لقاءات الدوري الماسي من 14 إلى 12 إضافة إلى النهائي مع استبعاد السباقات الأطول من ثلاثة آلاف متر من برنامج المنافسات.  

وانتقد جاكسون تووي رئيس الاتحاد الكيني لألعاب القوى هذا القرار وقال إنّه من غير المنصف استبعاد سباقي خمسة وعشرة آلاف متر اللذين يتفوق فيهما الأفارقة.  

والتقى سيباستيان كو رئيس الاتحاد الدولي وجون ريدجون الرئيس التنفيذي للاتحاد مع تووي على هامش مسابقة في الدنمارك وقدما ضمانات أنّ متسابقي كينيا وباقي دول شرق أفريقيا لن يتعرضوا لأي ضرر.  

وأوضح كو أنّ غياب سباق خمسة آلاف متر عن البرنامج الرسمي لن يمنع لقاءات الدوري الماسي من تنظيم هذا النوع من السباقات بشكلٍ مستقل خارج فترة البث التلفزيوني الممتدة على مدار 90 دقيقة.  

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