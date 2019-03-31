الاتحاد الدولي لألعاب القوى يرد على قلق اللاعبين الأفارقة

وسيتم تقليص عدد لقاءات الدوري الماسي من 14 إلى 12 إضافة إلى النهائي مع استبعاد السباقات الأطول من ثلاثة آلاف متر من برنامج المنافسات.

وانتقد جاكسون تووي رئيس الاتحاد الكيني لألعاب القوى هذا القرار وقال إنّه من غير المنصف استبعاد سباقي خمسة وعشرة آلاف متر اللذين يتفوق فيهما الأفارقة.

والتقى سيباستيان كو رئيس الاتحاد الدولي وجون ريدجون الرئيس التنفيذي للاتحاد مع تووي على هامش مسابقة في الدنمارك وقدما ضمانات أنّ متسابقي كينيا وباقي دول شرق أفريقيا لن يتعرضوا لأي ضرر.

وأوضح كو أنّ غياب سباق خمسة آلاف متر عن البرنامج الرسمي لن يمنع لقاءات الدوري الماسي من تنظيم هذا النوع من السباقات بشكلٍ مستقل خارج فترة البث التلفزيوني الممتدة على مدار 90 دقيقة.