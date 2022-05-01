الأميركي نايتون يسجل رابع أسرع توقيت في سباق 200 م

وحل نايتون (18 عاما) رابعاً في أولمبياد طوكيو الصيف الماضي، وقد نجح في تحطيم رقمه القياسي الشخصي على مستوى الشباب عندما سجل 19.84 خلال التجارب الأميركية المؤهلة للألعاب الأولمبية في حزيران/يونيو 2021، علما بأن الرقم القياسي العالمي في هذه المسافة في حوزة الجامايكي الأسطورة أوساين بولت بزمن 19.19 ثانية منذ عام 2009، في حين سجل مواطنه يوهان بلايك 19.26 ثانية والأميركي الشهير مايكل جونسون 19.32 ثانية.

وعلى سبيل المقارنة، فإن أفضل رقم سجله بولت قبل بلوغه العشرين من عمره كان 19.93 ثانية.

برز نايتون الى الاضواء خلال التجارب الاميركية العام الماضي عندما تأهل الى اولمبياد طوكيو بعمر السابعة عشرة وهو أمر لم يحصل في الولايات المتحدة منذ عام 1964.

وسيكون نايتون بالتالي من أبرز المرشحين للتتويج في هذا السباق في بطولة العالم لألعاب القوى التي تستضيفها مدينة يوجين الأميركية من 15 الى 24 تموز/يوليو المقبل شرط ان يتأهل في التجارب الأميركية المقررة من 23 الى 26 حزيران/يونيو المقبل.