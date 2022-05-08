الأميركي كولمان يحرز أول سباق 100م بعد الإيقاف



وتغلّب الأميركي البالغ 26 عاماً والذي استأنف المنافسات في كانون الثاني/يناير الماضي، على الياباني يوكي كويكي (10.22 ث) والأسترالي روهان براونينغ (10.23 ث).

وتعد هذه العودة خجولة لبطل العالم إذ لا يزال بعيداً جداً عن أفضل أداء لهذا العام في سباق السرعة هذا، والذي سجّله الكيني فيرديناند أومانيالا في نيروبي السبت (9.85 ث).

وقال كولمان الذي كان أبرز الغائبين عن أولمبياد طوكيو الصيف الماضي: "شعرت بحالة جيدة للغاية. أنا متحمس لأنني افتتحت موسمي بتوقيت جيد. إنه شيء يمكنني البناء عليه. كان لدي الكثير من التوقعات في ما يتعلق بهذا السباق".

وكان كولمان سجّل عودته إلى المضمار في الموسم الشتوي داخل قاعة، لكنه خسر في آذار/مارس نهائي مونديال 2022 داخل قاعة بسباق 60م في بلغراد أمام حامل ذهبية طوكيو في سباق 100م الإيطالي مارسيل جاكوبس.