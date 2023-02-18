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الدوري الإنكليزي الممتاز
ألعاب القوى

الأميركي كراوزر يحطم الرقم القياسي العالمي لرمي الكرة الحديد

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حطّم الأميركي راين كراوزر، بطل العالم وحامل ذهبيتين أولمبيتين، الرقم القياسي العالمي لرمي الكرة الحديد الذي يحمله شخصياً، مسجلاً 23.38 م في ألعاب سيمبلوت في ولاية أيداهو السبت.

AFP

وحطّم كراوزر في الألعاب المقامة داخل صالة الرقم القياسي العالمي السابق في الهواء الطلق (23.37 م) وأيضاً داخل القاعة (22.82 م).

ويأتي هذا الإنجاز بعد عام من تحقيق كراوزر، بطل أولمبيادَي ريو وطوكيو، رقماً مماثلاً لم يُحتسب، حيث ظنّ أنه حطم الرقم القياسي في كانون الثاني/يناير 2022 في ألعاب ميلروز، لكن المسابقة ألغيت بسبب عطل في جهاز الليزر.

حقق كراوزر الرقم القياسي العالمي داخل القاعة (22.82 م) في كانون الثاني/يناير 2021 في فاييتفيل في ولاية أركانساس، وفي الهواء الطلق في العام ذاته في يوجين في ولاية أوريغون التي أحرز فيها في صيف 2022 ذهبية بطولة العالم لألعاب القوى للمرة الأولى في مسيرته.
 

ألعاب القوى راين كراوزر
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