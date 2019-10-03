الألماني كاول بطل العالم في العشاري

من قبل beIN SPORTS October 3, 2019 23:44 حقق الألماني نيكلاس كاول ذهبية العشاري فجر الجمعة في بطولة العالم لألعاب القوى المقامة في العاصمة القطرية الدوحة.