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دوري أبطال أوروبا
ألعاب القوى

الألماني كاول بطل العالم في العشاري

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حقق الألماني نيكلاس كاول ذهبية العشاري فجر الجمعة في بطولة العالم لألعاب القوى المقامة في العاصمة القطرية الدوحة.

AFP

وجمع كاول 8691 نقطة، تلاه الإيستوني مايكل أويبو 8604 ثم الكندي داميان ورنر  بـ8529 نقطة.

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