الألماني كاول بطل العالم في العشاري من قبل beIN SPORTS October 3, 2019 23:44 حقق الألماني نيكلاس كاول ذهبية العشاري فجر الجمعة في بطولة العالم لألعاب القوى المقامة في العاصمة القطرية الدوحة. AFP وجمع كاول 8691 نقطة، تلاه الإيستوني مايكل أويبو 8604 ثم الكندي داميان ورنر بـ8529 نقطة. السابق البريطانية كاترينا جونسون بطلة اقرأ التالي آخر الأحداث October 3, 2019 23:47 هشام الكروج يشيد بتنظيم قطر لمونديال القوى October 3, 2019 23:44 الألماني كاول بطل العالم في العشاري October 3, 2019 23:23 البريطانية كاترينا جونسون بطلة السباعي October 3, 2019 23:17 مخلوفي وايكيدير إلى نصف نهائي سباق 1500 م October 3, 2019 22:56 البحرينية سلوى عيد ناصر تتوج بذهبية 400 متر October 3, 2019 22:38 الصينية غونغ تفوز بذهبية رمي الجلة October 3, 2019 21:35 أورتيغا يُمنح البرونزية في سباق 110 أمتار حواجز October 3, 2019 21:33 مصطفى عمرو يطمح إلى ميدالية أولمبية October 3, 2019 20:07 غزال سوريا يكشف أسباب خروجه ويتمنى التوفيق لبرشم October 3, 2019 19:12 أمل فرنسا يفقد لقبه في العشاري