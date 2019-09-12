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الدوري الإنكليزي الممتاز
ألعاب القوى

إيقاف عداءة ترينيداد أهيي مؤقتاً لخرقها قوانين المنشطات

أعلنت وحدة النزاهة في ألعاب القوى الخميس إيقاف العداءة ميشيل-لي أهيي من ترينيداد وتوباغو مؤقتاً على خلفية خرقها قوانين مكافحة المنشطات لجهة عدم الإبلاغ عن مكان تواجدها ثلاث مرات خلال عام.

Reuters

 

وكانت أهيي حلت سادسة في سباقي 100 متر و200 متر ضمن دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو عام 2016، وفي المركز ذاته ضمن سباق 100 متر في بطولة العالم لألعاب القوى في لندن عام 2017.

وكشفت وحدة النزاهة أن إيقاف العداءة البالغة 27 عاماً، دخل حيز التنفيذ في 30 آب/أغسطس، ويأتي قبيل بطولة العالم التي تستضيفها الدوحة بين 27 أيلول/سبتمبر والسادس من تشرين الأول/أكتوبر.

ويخضع عداؤو وعداءات الصف الأول لالتزامات صارمة لتحديد مواقعهم بشكل يومي تحسباً للخضوع لفحوص مفاجئة للكشف عن المنشطات. وفي حال أخفقوا في الابلاغ عن أماكن تواجدهم ثلاث مرات خلال أقل من عام، يواجهون عقوبة الإيقاف لمدة سنتين.

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