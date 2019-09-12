إيقاف عداءة ترينيداد أهيي مؤقتاً لخرقها قوانين المنشطات

وكانت أهيي حلت سادسة في سباقي 100 متر و200 متر ضمن دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو عام 2016، وفي المركز ذاته ضمن سباق 100 متر في بطولة العالم لألعاب القوى في لندن عام 2017.

وكشفت وحدة النزاهة أن إيقاف العداءة البالغة 27 عاماً، دخل حيز التنفيذ في 30 آب/أغسطس، ويأتي قبيل بطولة العالم التي تستضيفها الدوحة بين 27 أيلول/سبتمبر والسادس من تشرين الأول/أكتوبر.

ويخضع عداؤو وعداءات الصف الأول لالتزامات صارمة لتحديد مواقعهم بشكل يومي تحسباً للخضوع لفحوص مفاجئة للكشف عن المنشطات. وفي حال أخفقوا في الابلاغ عن أماكن تواجدهم ثلاث مرات خلال أقل من عام، يواجهون عقوبة الإيقاف لمدة سنتين.