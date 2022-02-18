إيقاف العداءة النيجيرية بليسينغ أوكاغباري 10 سنوات لتناولها المنشطات

وقال بيان صادر عن وحدة النزاهة: "قررت المحكمة التأديبية إيقاف عداءة السرعة بليسينغ اوكاغباري لمدة 10 سنوات"، موضحاً أنّه تمّ معاقبة العداءة لخمس سنوات "لتناول مواد عدة محظورة"، وخمس سنوات أخرى "لرفضها التعاون مع تحقيق وحدة النزاهة".



أما رئيس وحدة النزاهة بريت كلوزيه فقال: "نرحب بقرار المحكمة التأديبية. عقوبة العشر سنوات رسالة قوية ضد جميع المحاولات المقصودة للغش على أعلى مستوى في الرياضة".



وكانت أوكاغباري إحدى أبرز العداءات المرشحات لإحراز سباق 100 م في ألعاب طوكيو الأولمبية الصيفية، لكنها أوقفت بصورة مؤقتة قبل خوضها الدور نصف النهائي في هذا السباق بسبب معدل هورمون النمو إثر فحص حصل خارج المنافسات وتحديداً في 19 تموز/يوليو، علماً بأنّها كانت خضعت لفحص جاءت نتيجته إيجابية بمادة "ايبو" في وقت سابق من العام الحالي.