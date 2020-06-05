إيقاف العداءة البحرينية سلوى عيد ناصر بطلة العالم في سباق 400 م مؤقتا



أوقفت وحدة النزاهة في الاتحاد الدولي لألعاب القوى، العداءة البحرينية سلوى عيد ناصر التي توّجت بسباق 400 م ضمن بطولة العالم في الدوحة في تشرين الأول/أكتوبر 2019، مؤقتا لأنها لم تحترم واجباتها بشأن قوانين مكافحة المنشطات في ما يتعلق بمكان تواجدها.

ودخلت سلوى عيد ناصر وصيفة بطولة العالم عام 2017 في نسخة لندن أيضا، التاريخ عندما سجلت ثالث أسرع توقيت في كل الأزمنة بتسجيلها 48,14 ثانية في بطولة العالم في الدوحة وراء الألمانية الشرقية ماريتا كوخ (47,60 ثانية) والتشيكوسلوفاكية يارميلا كراتوشفيلوفا (47,99 ث).

وكانت العداءة النيجيرية الأصل البالغة من العمر 22 عاما حصلت على الجنسية البحرينية عام 2014 عندما كانت في السادسة عشرة من عمرها.

ويخضع رياضيو النخبة في جميع الرياضات إلى واجبات صارمة لتحديد أماكن تواجدهم (العنوان، المعسكرات، التدريبات، المنافسات)، مع ضرورة وضع جدول زمني بتحديد الساعة والمكان من أجل الخضوع لفحص مفاجىء عن المنشطات.

وإذا تخلف أي رياضي عن القيام بهذه الواجبات ثلاث مرات في مدى عام واحد، فإنه يواجه عقوبة الايقاف لمدة سنتين.



