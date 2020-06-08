إيقاف الروسي شوستوف ٤ سنوات بسبب المنشطات

وقال الاتحاد إن محكمة التحكيم الرياضية عاقبت الأسبوع الماضي شوستوف، الذي اعتزل في 2017، بالإيقاف حتى 2024 ”لتعاطيه أو محاولة تناول مادة محظورة رياضياً“.

وأضاف أنه تم إلغاء نتائج شوستوف بين يوليو 2013 ويوليو 2017 بما فيها حصوله على المركز السابع في بطولة العالم 2013 في موسكو.

وقال شوستوف لوكالة تاس للأنباء إنه لا يوافق على قرار محكمة التحكيم الرياضية.

ولم يكشف الاتحاد الروسي لألعاب القوى عن تفاصيل بشأن المادة المحظورة.

وتم إيقاف الاتحاد الروسي في 2015 بعد أن كشف تقرير صدر برعاية الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) عن تعاطي منشطات على نطاق واسع في روسيا.

ويكافح الاتحاد الروسي من وقتها لرفع الإيقاف الذي فرضه الاتحاد الدولي لألعاب القوى.