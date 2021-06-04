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بطولة أمم أوروبا 2020
ألعاب القوى

إيقاف البطلة الأولمبية بريانا رولينز خمس سنوات بسبب المنشطات

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باتت مسيرة البطلة الأولمبية الأميركية رولينز على المحك بعدما تمت معاقبتها بالإيقاف لمدة خمس سنوات بسبب المنشطات.

AFP

وأعلنت وحدة النزاهة بالاتحاد الدولي لألعاب القوى اليوم الجمعة إيقاف بريانا البطلة الأولمبية في سباق 100 متر حواجز لمدة خمس سنوات لخرق قواعد المنشطات.  

وأوضحت وحدة النزاهة أن العداءة الأميركية (29 عاماً) عوقبت بالإيقاف بسبب "التلاعب خلال عملية إدارة النتائج" وهو ثاني انتهاك لها لقواعد الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.
 
وطعنت مكنيل ضد القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية وستعقد جلسة استماع قبل أولمبياد طوكيو.
 

إيقاف بسبب المنشطات ألعاب القوى
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