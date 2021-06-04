إيقاف البطلة الأولمبية بريانا رولينز خمس سنوات بسبب المنشطات

وأعلنت وحدة النزاهة بالاتحاد الدولي لألعاب القوى اليوم الجمعة إيقاف بريانا البطلة الأولمبية في سباق 100 متر حواجز لمدة خمس سنوات لخرق قواعد المنشطات.



وأوضحت وحدة النزاهة أن العداءة الأميركية (29 عاماً) عوقبت بالإيقاف بسبب "التلاعب خلال عملية إدارة النتائج" وهو ثاني انتهاك لها لقواعد الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.



وطعنت مكنيل ضد القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية وستعقد جلسة استماع قبل أولمبياد طوكيو.

