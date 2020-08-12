إلغاء سباق ماراثون باريس بسبب فيروس كورونا

وكان السباق مقرراً أصلاً في الخامس من نيسان/أبريل الماضي وتم تأجيله مرتين إلى 18 تشرين الأول/أكتوبر ثم إلى 15 تشرين الثاني/نوفمبر قبل أن يتم الغاؤه نهائياً.

وقال بيان صادر عن اللجنة المنظمة: "أمام استحالة مشاركة العديد من العدائين في هذا السباق لا سيما القادمين من دول أجنبية بسبب صعوبة التنقل، فقد اتخذ القرار باللقاء مرة جديدة عام 2021".

وأضاف "جميع الذين سجلوا أسماءهم للمشاركة في نسخة العام الماضي يستطيعون المشاركة العام المقبل إذا ارادوا ذلك".

ولحق ماراثون باريس بالتالي بسباقات أخرى مثل نيويورك وبرلين وبوسطن وشيكاغو.



