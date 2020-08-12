العربية
English
دوري أبطال أوروبا
ألعاب القوى

إلغاء سباق ماراثون باريس بسبب فيروس كورونا

من قبل

ألغي سباق مارثون باريس المقرر في 15 تشرين الثاني/نوفمبر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد بحسب ما أعلنت اللجنة المنظمة للحدث الأربعاء.

AFP

وكان السباق مقرراً أصلاً في الخامس من نيسان/أبريل الماضي وتم تأجيله مرتين إلى 18 تشرين الأول/أكتوبر ثم إلى 15 تشرين الثاني/نوفمبر قبل أن يتم الغاؤه نهائياً.

وقال بيان صادر عن اللجنة المنظمة: "أمام استحالة مشاركة العديد من العدائين في هذا السباق لا سيما القادمين من دول أجنبية بسبب صعوبة التنقل، فقد اتخذ القرار باللقاء مرة جديدة عام 2021".

وأضاف "جميع الذين سجلوا أسماءهم للمشاركة في نسخة العام الماضي يستطيعون المشاركة العام المقبل إذا ارادوا ذلك".

ولحق ماراثون باريس بالتالي بسباقات أخرى مثل نيويورك وبرلين وبوسطن وشيكاغو.
 
 

ماراثون باريس فيروس كورونا
السابق إلغاء ماراتون فرانكفورت بسبب ف
اقرأ
إلغاء ماراتون فرانكفورت بسبب فيروس كورونا
التالي

آخر الأحداث