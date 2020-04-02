ألعاب القوى: برنامج مكافحة المنشطات "تأثر بشدة"

وقالت في بيان "تجري وحدة النزاهة فحوصاً للكشف عن المنشطات في أكثر من 100 دولة حول العالم. في الوضع الحالي وبسبب الوباء، تفرض الكثير من الدول اجراءات التباعد الاجتماعي التي تتغير بسرعة من مكان إلى آخر".

وأضافت "نتيجة لذلك، من الواضح إن برنامج مكافحة المنشطات تأثر بشدة على المدى القصير. لكننا نواصل القيام بمهماتنا التي تحظى بالأولوية في الاماكن الممكنة" القيام بذلك.

واشارت وحدة النزاهة إلى أنه يتعين على الرياضيين المستهدفين للخضوع للفحوص المخبرية (نحو 500 رياضي) احترام واجباتهم من ناحية تحديد أماكنهم في الوقت الذي يحوم فيه الشك في بداية الموسم الدولي ومعظم الرياضيين يمارسون الحجر الصحي حول العالم.

وتم إلغاء العديد من اللقاءات الدولية والسباقات في رياضة أم الألعاب لشهري نيسان/أبريل وأيار/مايو.

