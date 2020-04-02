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دوري أبطال أوروبا
ألعاب القوى

ألعاب القوى: برنامج مكافحة المنشطات "تأثر بشدة"

أعلنت وحدة النزاهة في ألعاب القوى بأن برنامجها المتعلق بإجراء فحوص للكشف عن المنشطات "تأثر بشدة" بسبب   فيروس كورونا المستجد، لكنها أشارت إلى مواصلة عملها.

Reuters

وقالت في بيان "تجري وحدة النزاهة فحوصاً للكشف عن المنشطات في أكثر من 100 دولة حول العالم. في الوضع الحالي وبسبب الوباء، تفرض الكثير من الدول اجراءات التباعد الاجتماعي التي تتغير بسرعة من مكان إلى آخر".

وأضافت "نتيجة لذلك، من الواضح إن برنامج مكافحة المنشطات تأثر بشدة على المدى القصير. لكننا نواصل القيام بمهماتنا التي تحظى بالأولوية في الاماكن الممكنة" القيام بذلك. 

واشارت وحدة النزاهة إلى أنه يتعين على الرياضيين المستهدفين للخضوع للفحوص المخبرية (نحو 500 رياضي) احترام واجباتهم من ناحية تحديد أماكنهم في الوقت الذي يحوم فيه الشك في بداية الموسم الدولي ومعظم الرياضيين يمارسون الحجر الصحي حول العالم.

وتم إلغاء العديد من اللقاءات الدولية والسباقات في رياضة أم الألعاب لشهري نيسان/أبريل وأيار/مايو.
 

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