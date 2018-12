La défaite face à Rennes a fait très mal dans les rangs de l'Olympique Lyonnais. A commencer par Bruno Genesio qui, en conférence de presse, n'a pas mâché ses mots: "Je n'imaginais pas qu'on puisse afficher un tel visage. Il faut croire qu'on n'a pas retenu les leçons... Je n'ai pas mis le groupe assez en garde. J'assume l'équipe de départ, certains étaient fatigués et j'aurais dû anticiper."

Genesio, en avançant dans son explication, se fait clinique et très dur: "On s'est éparpillés, on a oublié de se replacer... Je suis aussi responsable. Et je pense qu'on est irresponsables." La sentence est forte, pour une fois plus encore que celle de Jean-Michel Aulas. Après la rencontre, le président des Gones ne s'est malgré tout pas privé de faire passer son message aux joueurs, lui aussi.

"Il faudra qu'ils discutent entre eux. On a vu beaucoup de choses qu'on n'espère pas trop voir, pas beaucoup d'engagement... Tout le travail depuis fin août et notre dernière défaite à domicile tombe à l'eau." C'était face à Nice (0-1). "Il faudra un travail interne, comme ceux des dernières années après des échecs cuisants à domicile, à l'instar de Moscou l'an passé avant Marseille." "JMA" évoque là l'élimination en huitièmes de finale de C3.



Aulas : "Tout le travail fait tombe à l'eau"