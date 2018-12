Ben Arfa fait mal aux Lyonnais

Invaincus à domicile en championnat depuis le 31 août et un revers enregistré face à Nice – leur seule et unique défaite en 15 réceptions – les Lyonnais sont tombés de haut ce mercredi tandis qu’ils recevaient un Stade Rennais en pleine crise interne. Sabri Lamouchi fraîchement débarqué, Julien Stéphan dirigeait là son premier match dans l’élite, avec pour geste fort le retour en grâce de Ben Arfa, aligné d’entrée aux côtés des Siebatcheu et Sarr notamment. Bonne pioche !

Alors que l’OL croyait avoir obtenu un penalty pour un tacle de Mexer sur Traoré dès la 5e minute, M. Hamel s’est ravisé après consultation de la VAR, et dès lors tout a semblé tourner en faveur des visiteurs. Ndombele est d’abord sorti sur blessure (20e), touché à la cheville dans un contact avec Bourigeaud, puis Depay s’est heurté à la main ferme de Diallo (38e), dans la foulée d’un duel manqué par Sarr face à Lopes (35e). Un avertissement sans frais pour le portier rhodanien, contraint de s’incliner peu après devant un boulet de canon expédié par Ben Arfa (0-1, 41e).

Fekir: "Il manquait tout ce soir"

Cette frappe croisée du gauche et déclenchée des 20 mètres a naturellement fait mouche, précipitant "HBA", lui l’ancien Gone, face au public lyonnais, dans une posture un brin provocatrice. Un "chambrage" en bonne et due forme pour une double peine quelques instants plus tard pour les supporters locaux. Deux minutes à peine s’écoulent après cette ouverture du score, et Sarr de débouler sur le flanc droit pour servir sur un plateau Siebatcheu aux six mètres. L’offrande est belle et immanquable, si bien que Rennes avant la pause fait le break (0-2, 43e). Avec une réussite certaine puisque dans les dernières secondes de ce premier acte Traoré touche du bois à bout portant (45e)…

La chance de l’OL assurément est passée. Et même Fekir n’y peut rien, barré par un excellent Diallo lui aussi à l’amorce du deuxième acte (57e). "On n'a pas été bon, dixit le capitaine rhodanien, à chaud, sur l’antenne de beIN SPORTS. On a eu quelques occasions mais on n'a pas su les concrétiser. Il y a de la qualité en face et on l'a payé cash. Il manquait tout ce soir, Il ne faut pas rester dans cet état d'esprit !" Faute de révolte ce mercredi, Lyon se retrouve au pied du podium, dans le sillage de Montpellier (3e à un point) et Lille (2e à deux longueurs). "On s'est dit les choses les yeux dans les yeux et ça s'est vu ce soir. On avait à cœur de réagir. Ce match nous fait beaucoup de bien, il arrive à un très bon moment", note pour sa part Zeffane, satisfait de ce premier clean-sheet en 12 rencontres pour un Stade Rennais désormais 13e.