Après Claudio Beauvue, Clinton Njie, Loïc Rémy, Hatem Ben Arfa ! Il fait bon être un ancien joueur lyonnais au moment de croiser l’OL cette saison. Hatem Ben Arfa y est à son tour allé de son but face à son ancienne équipe, signant d’ailleurs sans nul doute son meilleur match contre son club formateur (0-2).

Que ce soit avec Marseille, Nice ou le PSG, s’il avait rarement perdu face à l’OL, l’international tricolore n’avait en effet que très rarement brillé en terre lyonnaise. Cette fois, malgré un début de match somme toute discret, «HBA» s’est montré étincelant. Avant de marquer peu avant la pause (41e), il avait ainsi délivré une merveille de passe à Ismaïla Sarr et n’a pas levé le pied en seconde période, donnant le tempo de la rencontre et réussissant quelques dribbles dont il a le secret.

Une prestation haut de gamme qui intervient quelques jours après son altercation avec Benjamin Bourigeaud, son forfait polémique à Montpellier et les critiques de son président Olivier Létang. "On attend plus d’Hatem. Il a la qualité pour faire beaucoup plus", avait notamment lancé, amer, le président breton. Hatem Ben Arfa lui a donné raison. Charge à lui de confirmer.



Aulas : "Tout le travail fait tombe à l'eau"