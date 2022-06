EFE

Serena Williams, ganadora de 23 títulos de Grand Slam, admitió que tuvo dudas sobre si volvería a jugar de manera profesional, tras un año parada.



La estadounidense volvió al circuito este martes con victoria en el dobles de Eastbourne formando pareja con la tunecina Ons Jabeur y fue preguntada sobre si tuvo dudas de si volvería a competir, después de un año fuera de las pistas.



"¿Tuve dudas sobre volver? Por supuesto. Te estaría mintiendo si te dijera lo contrario, pero ahora mi cuerpo está genial", reconoció Serena, cuyo último partido fue la primera ronda de Wimbledon el año pasado, cuando se lesionó en el pie por un resbalón en la pista central.



Serena jugará este miércoles su partido de segunda ronda en dobles, contras las especialistas Shuko Aoyama y Hao-Ching Chan.



"Me he sentido bien en la pista y le he dicho a Ons en el primer set "no jugamos tan mal", fue más que ellas jugaron muy bien el primer parcial", apuntó Serena, después de ganar a Sara Sorribes y Marie Bouzkova en su debut en Eastbourne.



"Ganar puntos, coger ritmo, jugar más, nos hizo mejorar poco a poco. Están haciendo click muchas cosas. Solo es dobles, pero aun así supone mucho", añadió.