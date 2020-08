GOAL

El Comité Ejecutivo de la UEFA ha decidido en la reunión de hoy, que el encuentro correspondiente a la Supercopa de Europa que disputarán Sevilla y Bayern de Múnich el 24 de septiembre en Budapest, se juegue con público en las gradas. Será con un aforo reducido y un máximo del 30% del aforo total del estadio para así estudiar con precisión el impacto de los espectadores en el Protocolo de la vuelta al fútbol elaborado por UEFA.

Se confirmó que todos los demás partidos de la UEFA continuarán jugándose a puerta cerrada hasta nuevo aviso, como lo decidió inicialmente el Comité Ejecutivo de la UEFA el pasado 9 de julio de 2020.

La Administración de UEFA seguirá monitoreando la situación e informará al Comité Ejecutivo si se requiere o recomienda algún cambio para la Supercopa o para el resto de partidos que se jugarán a puerta cerrada.

