EFE

Un fallido lanzamiento de penalti de Memphis Depay en el tiempo de prolongación impidió a los Países Bajos encadenar su tercera victoria consecutiva en la Nations League, tras empatar este sábado 2-2 con Polonia en Rotterdam, en un encuentro en el que los "oranje" lograron remontar un 0-2 adverso.



Pero cuando todo parecía dispuesto para el triunfo neerlandés, el delantero del Barcelona estrelló el balón en el poste la pena máxima que el mismo se había encargado de provocar.



Un amargo desenlace que no puede ocultar la dosis de carácter y de competitividad de la que ha dotado Louis van Gaal a la selección de los Países Bajos, desde su retorno al banquillo "oranje" en septiembre de 2021.



De hecho, desde el regreso del expreparador del Barcelona, que ya llevó a los neerlandeses a las semifinales en el Mundial de Brasil 2014, el conjunto naranja no ha encajado ni una sola derrota -ocho victorias y cuatro empates- en los doce partidos disputados bajo las órdenes de Van Gaal.



Una racha que pareció en serio peligro cuando a los cinco minutos del segundo tiempo la selección de Polonia se puso con una ventaja de 0-2 en el marcador, gracias a un tanto del jugador del Nápoles Piote Zielinski.



Marcador que dejó patente la mayor eficacia del equipo eslavo, que pese a dejar durante todo el encuentro en el banquillo a su máxima estrella, el delantero Robert Lewandowski, no desaprovechó ninguna de sus ocasiones de gol.



Si a los 18 minutos el lateral Matty Cash, jugador del Aston Villa, no desaprovechó un magnifico cambio de orientación de Nicola Zalewski para establecer con un no menos sobresaliente disparo cruzado el 0-1, en el 50 Zielinski culminó un sensacional contraataque trenzado por Krzystof Piatek y Przemyslaw Frankowski.



Pero como ya demostró el pasado miércoles cuando los Países Bajos se impusieron por 1-2 en su visita a Gales con un gol Wout Weghorst en el tiempo de prolongación, esta selección de Van Gaal no es un equipo que se rinda tan fácilmente.



Así, apenas un minuto después de encajar el 0-2 el equipo neerlandés volvió a reengancharse al encuentro (1-2) con un tanto de Davy Klaassen, que ya había gozado de una buena oportunidad en la primera mitad, tras enviar a las redes un centro de Daley Blind.



Un gol que pareció espolear definitivamente a los locales que tres minutos más tarde, en el 54, igualaron la contienda (2-2) con un gol del lateral del Inter de Milán Denzel Dumfries.



Empate con el que finalmente los Países Bajos se tuvieron que conformar tras ver como Memphis Depay desaprovechaba a los 91 minutos una pena máxima que él mismo se había encargado de provocar con un remate en el interior del área que tras ser repelido en primera instancia por el portero polaco acabó estrellándose en el brazo de Matty Cash.



Sin embargo, el durísimo lanzamiento de Depay, que había engañado totalmente al guardameta polaco, se estrelló en el poste, condenando a los Países Bajos a unas amargas tablas finales (2-2), que no impedirán a los de Louis van Gaal mantenerse al frente del grupo 4.