EFE

El Shakhtar Donetsk mantiene muy vivo su sueño europeo y dio el primer paso hacia los octavos de final de la Europa League, tras imponerse este jueves por 2-1 al Stade de Rennes de Francia, en un encuentro en el que los ucranianos castigaron con la derrota los errores defensivos del equipo francés en la primera mitad.

Sin disputar un encuentro oficial desde el pasado mes de noviembre y, sobre todo, sin la presencia de su gran estrella, el joven atacante Mykhaylo Mudryk, traspasado el pasado mes de enero por 70 millones de euros al Chelsea inglés, había numerosas dudas sobre el rendimiento del conjunto ucraniano.

Pero los del croata Igor Jovicevic apenas tardaron once minutos en demostrar que siguen siendo el competitivo equipo, que peleó hasta la última jornada de la fase de grupos con el Leipzig alemán por el billete para los octavos de final de la Liga de Campeones.

Aún sin la presencia de Mudryk el Shakhtar Donetsk dejó claro que con metros por delante sigue siendo el punzante equipo que se convirtió en una de las gratas sorpresas de la fase de grupos de la máxima competición continental.

Una facilidad para el contragolpe que se vio beneficiada por los errores defensivos del Rennes, como el que propició el primer tanto local, un balón en largo cruzado que el lateral derecho inglés Djed Spence no acertó a cortar.

Circunstancia que permitió a Bogdan Mykhaylichenko plantarse en el área y poner a prueba al guardameta francés Steve Mandanda, que pese a evitar en primera instancia el gol, no pudo impedir que Dmytro Kryskiv aprovechase el rechace para firmar a los once minutos el 1-0.

Si el Shakhtar no perdonó los fallos del Rennes, no pudo decirse lo mismo del conjunto bretón, que a los 32 minutos desaprovechó una inmejorable ocasión para devolver las tablas al marcador, tras una fallida cesión de Artem Bondarenko que dejó completamente sólo ante el portero al camerunés Karl Toko Ekambi, que no supo culminar la jugada en gol.

Un falló que no tardó en pagar el Rennes, que vio como a los 44 minutos una nueva indecisión de Spence propició una peligrosa internada por la banda izquierda de Kryskiv, que cedió el balón al interior del área donde Yukhym Konolplia fue derribado por el centrocampista Chimuanya Ugochukwu cuando iba a rematar.

Claro penalti que Artem Bondarenko se encargó, pese a que Mandanda llegó a tocar el balón, de convertir en el 2-0, que ponía el encuentro y la eliminatoria de cara para el conjunto ucraniano.

Un oscuro panorama para el Rennes, sexto clasificado de la Liga francesa, que pareció aclararse para los de Bruno Genesio con el gol de Toko Ekambi, que estableció el 2-1 a los 59 minutos al rematar en el segundo palo un centro desde la izquierda del belga Jeremy Doku.

Pero si todo parecía favorable para la igualada francesa fue el Shakhtar Donetsk quien estuvo más cerca de volver a marcar por medio de Oleksandr Zubkov y de Taras Stepanenko, que vio como a los 63 minutos se le escapaba por encima del larguero un remate franco de cabeza a la salida de un córner.

Hecho que no impidió el triunfo del conjunto ucraniano, que demostró que también sabe ganar sin la presencia de su hasta hace poco gran estrella, el atacante Mykhaylo Mudryk.