El Real Betis y la Roma empataron 1-1 en la cuarta jornada del Grupo C de la Europa League, un resultado con el que los del chileno Manuel Pellegrini se aseguran la clasificación para la siguiente ronda, con la incógnita de si lo harán como primeros o como segundos, y que deja en el aire el pase del conjunto entrenado por José Mourinho.



En un encuentro igualado, Sergio Canales adelantó a los béticos con un fuerte disparo desde fuera del área a nueve minutos del descanso, aunque en la segunda parte el Roma apretó con la salida al campo del guineano Mady Camara e igualó en el 53' con un gol de Andrea Belotti que tuvo que validar el VAR, al desestimar que hubiera fuera de juego, con lo que los romanistas se jugarán seguir adelante en el torneo ante el Ludogorets búlgaro.



Se veían las caras dos equipos de fuste, los considerados favoritos en el grupo C de la Liga Europa, aunque con la ventaja para el Betis del chileno Manuel Pellegrini de estar encaramado en el liderato tras una trayectoria inmaculada en este torneo, con 9 puntos de 9 posibles, y el Roma con muchas más urgencias y exigido al ser tercero, con sólo 3 en las tres primeras jornadas.



Pellegrini, fiel a su política de rotaciones, presentó ocho cambios en el once respecto a la pasada jornada de Liga, con el marfileño Paul y el mexicano Guardado en el medio; Rodri, Canales y Joaquín por delante; y el brasileño Willian José en punta; frente a un conjunto romano con dos bajas notables: el mediocampista Nicolo Zaniolo, expulsado hace una semana en el Roma-Betis, y el delantero argentino Paulo Dybala, lesionado.



El Roma, consciente de lo que se jugaba y obligado a ganar para recuperar el terreno perdido y meterse entre los dos primeros, salió con mucha ambición, mandó en el medio campo y fue muy vertical ante un Betis que aguantó las embestidas de los italianos y, quizás más por ímpetu que por superioridad, también inquietó al meta luso Rui Patricio.



Tras un primer aviso de Rodri Sánchez, con un tiro desde fuera del área que atajó sin apuros el portero romanista, luego replicado por el italiano Lorenzo Pellegrini con un remate en semifallo que abortó el chileno Claudio Bravo, el equipo de Mourinho siguió intentándolo, aunque sin precisión en sus salidas al ataque en un partido físico, de intensidad y con alternativas.



Entre los altibajos de unos y otros, Canales se sacó un gran centro desde la derecha para el lateral zurdo Juan Miranda, quien, en una magnífica situación, no atinó a parar el balón ni a rematar malogrando una buena opción, mientras que el conjunto romano, con Lorenzo Pellegrini al timón, persistía en su presión, pero sin éxito.



El Roma mostraba buenas intenciones, aunque nunca terminaba de ejecutar sus ideas ofensivas, lo que aprovechó un pragmático Betis para adelantarse en el marcador con un fuerte zurdazo de Canales desde la frontal del área que desvió el brasileño Roger Ibañez y engañó a Rui Patricio, quien no pudo evitar el 1-0.



El equipo italiano careció de capacidad de reacción e incluso Canales, el más inspirado del conjunto español, pudo ampliar la renta de los verdiblancos en otro tiro desde el balcón del área grande que, en este caso, se marchó fuera por poco. Sí marcó Andrea Belotti en el tiempo añadido, de cabeza a centro de Spinazzola, pero su gol fue anulado por claro fuera de juego.



En la reanudación, los romanistas, con la salida del guineano Mady Camara como interior derecho por el serbio Matic, comenzaron con fuerza, pero les costó mucho desarbolar a un Betis ordenado y sin prisas, al ir por delante en el marcador, aunque a los de Mourinho se les vio más predispuestos a buscar el empate.



Éste llegó en una acción mal defendida por el Betis y con mucha incertidumbre, a los 8 minutos del segundo tiempo, en una apertura a la derecha del área local del inglés Tammy Abraham que llegó a Belotti para que prolongara el balón aún más a la derecha para Camara, quien, muy incisivo desde su salida al campo, le dio el 'pase de la muerte' para que el delantero italiano remachara a gol.



El 1-1, sin embargo, fue anulado en primera instancia por fuera de juego, hasta que el VAR lo validó en el 56 al trazar las líneas y verificar que, casi por milímetros, los jugadores visitantes estaban en posición legal.



A partir de ahí, y pese a que Pellegrini refrescó a su equipo con la entrada del brasileño Luis Henrique y Borja Iglesias por Joaquín y Willian José, primero, y luego del argentino Guido Rodríguez y el luso William Carvalho por Guardado y Canales, el partido se enmarañó, sin tener un dominador claro, pero con el Roma algo más estirado.



Aunque los romanos, con Camara muy activo, continuaron en pos de la igualada, el Betis no pasó apuros para aguantar un resultado con el que logra el pase matemático a la siguiente ronda de la Liga Europa y le gana la diferencia particular de goles al Roma, si bien aún debe esperar para amarrar el liderato y ahorrarse así la eliminatoria previa a los octavos.