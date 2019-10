El ariete uruguayo del FC Barcelona, Luis Suárez, admitió esta noche tras la victoria de su equipo contra el Inter (2-1) que la media parte del encuentro les fue bien para corregir errores, después de que el rival comandase el tanteador (0-1) a la finalización del primer periodo.



"Hemos ganado tres puntos valiosísimos contra un rival directo", señaló a la finalización del partido, para admitir que su equipo no jugó un buen primer acto: "Para algo también están las medias partes, para corregir los errores que habíamos cometido en la primera".



"Éramos conscientes de que si seguíamos así podíamos perder el partido. El equipo demostró mucha paciencia, que eso es importante. Al final, la confianza, el trabajo colectivo que hicimos y manejando bien la pelota acabamos generando ocasiones de gol", relató.



Acerca de las indicaciones del entrenador Ernesto Valverde en el vestuario, Suárez reconoció que el preparador hizo hincapié en "poner más orden a la hora de presionar. Que debíamos ser conscientes de que no estábamos presionando de la forma que lo habíamos preparado. Pero también es virtud del rival aprovechar los espacios que dejábamos".



Esta noche Suárez marcó los dos tantos de su equipo, los mismos que ha conseguido en las dos últimas temporada en la Champions, cuya ausencia anotadora ha sido una losa para el Barcelona.



"Me caracterizo por trabajar y nunca bajar los brazos, y hacerme fuerte en los momentos difíciles", señaló el jugador.