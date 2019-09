EFE



"Me alegraría de que pudiera jugar. Está claro que el Barcelona es mejor con él porque como todo el mundo sabe Messi es el mejor del mundo", dijo Reus en la conferencia de prensa previa al partido.



Sin embargo, Reus señaló que aunque él y sus compañeros se alegran de enfrentarse al Barcelona, porque siempre quieren jugar contra los mejores del mundo, la clave mañana es estar concentrados en su propio rendimiento.



"No tenemos que pensar en el Barcelona sino en nosotros. Naturalmente siempre nos alegra jugar contra los mejores pero lo clave ahora es que hay tres puntos en juego y queremos ganarlos". dijo.



Según Reus, al Dortmund le espera un partido difícil en el que tendrá que "saber sufrir en defensa y ser valientes en el juego hacia adelante".



Reus también dijo que el desempeño del partido del sábado pasado, en el que el Dortmund goleó por 4-0 al Bayer Leverkusen, es una buena base para hacer frente al compromiso de mañana y a lo que viene en la temporada tanto en la Bundesliga como en la Liga de Campeones.



"El partido del sábado nos ha dado confianza aunque sabemos que eso no significa que vayamos a tener una marcha triunfal en la Bundesliga y en la Liga de Campeones", señaló.