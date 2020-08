EFE

El técnico barcelonista Quique Setién asegura que "no se le pasa por la cabeza" la posibilidad de que el choque europeo de mañana sábado ante el Nápoles, pueda ser su "último partido" como entrenador del Barcelona.



Así lo comentó durante la rueda de prensa previa, en una comparecencia en la que se le vio confiado sobre la clasificación de su equipo para la fase final de Lisboa.



"La realidad es que no se me ha pasado por la cabeza que este sea mi último partido. Estoy absolutamente tranquilo, hemos preparado el partido a conciencia, pensando que vamos a llegar hasta la final, con la energía que tenemos todos", indicó.