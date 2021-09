EFE

Un voluntarioso Lille, que le puso ímpetu y buscó con ahínco la victoria en su vuelta a la Liga de Campeones, no fue suficiente para derribar el orden impuesto por el Wolfsburgo, que se llevó un punto (0-0) aguantando el resultado.

¡Descarga la app de beIN SPORTS y llévanos a todas partes! Recibe información de último momento, todo nuestro contenido y el mejor seguimiento de tus ligas favoritas en tu dispositivo IOS o Android.



Los campeones de Francia, muy venidos a menos esta temporada, le pusieron más corazón de calidad para tratar de arrancar con triunfo su retorno a la máxima competición europea, donde en las últimas ediciones en las que ha participado había dejado una pobre imagen.



Pero se encontró con un rival que apuesta por el orden impuesto por el entrenador holandés Mark van Bommel, ex jugador del Barcelona entre otros, que lidera la tabla en su país donde cuenta por victorias los partidos.



Los germanos disputaron la última media hora con un hombre menos y vieron como el VAR anulaba un gol del Lille, que no dejó de buscar la victoria, pero demostró carencias de calidad.



Nada que ver este equipo con el sólido campeón de la pasada temporada. El relevo en el banquillo, donde Jocelyn Gourvennec ha sustituido a Christophe Galtier, que se marchó al Niza tras ganar el título, no parece todavía dar los resultados esperados.



El equipo tiene problemas para marcar y es duodécimo de su liga en un mal inicio de temporada.



Esa falta de confianza se notó en el duelo europeo, pese a que dominaron el partido y dispusieron de las mejores ocasiones, sobre todo en botas de Yilmaz, pero Casteels estuvo acertado bajo los palos y evitó el tanto.



En el 48 lo logró David, pero la revisión de una jugada anterior dejó entrever que el balón había salido y el colegiado lo anuló.



El dominio francés se incrementó cuando en el 62 Brooks vio la segunda amarilla y echó todavía más atrás a los alemanes, que se aferraron a defender el empate.



Volvió a soñar el Lille en el último minuto del descuento, cuando el árbitro señaló un penalti a su favor, pero la revisión del VAR demostró que la falta se había producido fuera del área.