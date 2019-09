EFE

El Brujas belga puso el entusiasmo y las ocasiones pero no encontró gol en su arranque en Liga de Campeones ante el Galatasaray turco, que amarró un valioso empate fuera de casa en el cruce de las "cenicientas" de un grupo de clasificación que completan Real Madrid y París Saint-Germain (PSG).



Los belgas de Philippe Clement, segundos en su liga nacional sin perder aún ningún partido, plantearon una partido eléctrico en su estreno en Europa, ensombrecido sólo por la terca falta de gol, mientras que el Galatasaray que dirige Fatih Terim, quinto en el campeonato turco, aguantó con entereza el impulso de los locales.

⏰ FINAL ⏰



¡Terminan los dos primeros partidos del día en la #UCL con máxima igualdad entre los cuatro equipos involucrados!



Sigue todos los marcadores 👇https://t.co/14nON8IM3D pic.twitter.com/dfp6RJlQ9S — Liga de Campeones (@LigadeCampeones) September 18, 2019

Con un 4-3-3 sobre el césped, el Brujas arrancó con intensidad un partido en el que no debían dejarse ningún punto para soñar con avanzar en Europa, y gozó de ocasiones que no pudieron convertir el nigeriano Emmanuel Bonaventure Dennis, el croata Matej Mitrovic o el senegalés Krepin Diatta, la mejor un disparo colocado del uruguayo Federico Ricca que se estrelló en el larguero.



En el debut en Europa con el Galatasaray del colombiano Radamel Falcao, de 33 años, los turcos mantuvieron la cabeza fría ante el brío inicial de los locales e incluso pudieron adelantarse tras un flagrante error defensivo que no transformó en gol Ryan Babel gracias a una certera intervención del guardameta belga Simon Mignolet.



El Brujas, que tuvo la pelota el 60 % del tiempo en la primera mitad, intentó mantener el control del ritmo del partido en la segunda parte, en la que de nuevo los belgas dispusieron de varias oportunidades para adelantarse pero no encontraron portería.



Primero a través un contraataque que abortó el portero uruguayo del equipo turco Fernando Muslera y minutos más tarde, todavía en los primeros diez minutos del segundo tramo, mediante una nueva cabezazo del nigeriano David Okereke tras un córner que despejó, de nuevo, el guardameta del Galatasaray.



Los belgas siguieron probando con el mismo entusiasmo y la misma falta de acierto que en la primera mitad, mientras que el Galatasaray se conformaba con algún disparo lejano y se encerraba cada vez más en su campo del estadio Jan Breydel de Brujas.



El ansiado gol que los belgas no encontraron pudo haber llegado si el colegiado esloveno Slavko Vincic hubiera sancionado como penalti una clara mano en el área en el minuto 87, que el equipo asistente del VAR juzgó involuntaria.



A continuación, el Brujas se enfrentará al Real Madrid en el Santiago Bernabéu el 1 de octubre, misma fecha en la que el Galatasaray recibirá al PSG.