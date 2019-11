EFE

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró que el duelo ante el PSG en la fase de grupos de la Liga de Campeones "es el partido más importante de la temporada" y descartó que vaya "a ser una revancha" tras el varapalo del Parque de los Príncipes.



"Es el partido más importante de la temporada seguro ante un rival muy bueno como el PSG, uno de los mejores que hay. Nos va a exigir mucho más y lo sabemos. Hay que estar preparados, vamos a necesitar muchas cosas, corazón, cabeza, pero sobre todo fútbol. Es lo que me interesa. Si estamos bien con el balón será lo importante", defendió.



"Hemos cambiado, hemos mejorado desde aquel partido, pero no va a ser una revancha. Simplemente tenemos ganas de mostrar nuestra calidad, conseguir un buen resultado y seguir la regularidad que estamos consiguiendo en Liga, marcando muchos goles y encajando poco. No tenemos espíritu de revancha", añadió.



Zidane no dio pistas de su once y las posibles novedades, como la inclusión de un Gareth Bale del que en esta ocasión esquivó hablar directamente. "Es un partido importante para todos, para Gareth lo mismo y para la afición. Todos tenemos que estar preparados".



Y sin entrar de nuevo en los silbidos de la afición madridista a Bale en su regreso, pidió el apoyo para el equipo. "No es que me siente mal o bien, lo importante es que nuestra afición es importante para cada jugador, es un plus si están con nosotros porque el jugador lo nota en el campo. Los queremos siempre con nosotros del minuto uno al noventa".