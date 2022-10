EFE

Con goles de Guendouzi y Alexis Sánchez, el Olympique de Marsella volvió hoy a imponerse al Sporting de Portugal (0-2), quien volvió a quedarse en inferioridad numérica en la recta inicial del partido, y animó el grupo D de la Champions League, donde todos mantienen sus opciones.



Después del 4-1 de hace una semana en Marsella, los franceses no dieron opciones al conjunto verdiblanco en Lisboa y se colocaron segundos de grupo con 6 puntos, los mismos que tiene el Sporting, tercero.



El Sporting tuvo un arranque victorioso en Liga de Campeones ante el Tottenham y el Eintracht, todo lo contrario al Marsella, que cosechó dos derrotas. Pero los enfrentamientos directos entre portugueses y franceses igualaron las tornas.



Sin Adán en la portería, castigado por su expulsión en el último partido, y con Pedro Porro recuperado de su lesión pero todavía en el banco de suplentes, el José Alvalade entonó cánticos a su equipo antes del inicio del partido anticipando una victoria que hiciese olvidar la dolorosa noche de Marsella.



Sin embargo, pronto se vio que el objetivo no iba a ser tan fácil y que la victoria del Marsella la semana pasada no fue un accidente.



Los franceses avisaron en el minuto 8 con un lanzamiento de córner que pasó junto al larguero y poco después con una arrancada del chileno Alexis Sánchez en fuera de juego.



El drama llegó a los 20 minutos. Si en el partido anterior Adán era expulsado en el minuto 23, este miércoles fue Ricardo Esgaio quien vio pronto la segunda amarilla, en una jugada en la que además el colegiado pitó penalti.



Guendouzi no falló y puso por delante a los franceses.



Con uno menos, el Sporting vio como el Marsella ampliaba su ventaja sólo diez minutos después, con un tanto de Alexis validado por el VAR después de que fuese inicialmente anulado por fuera de juego.



Rúben Amorim movió banquillo y cambió a tres jugadores verdiblancos en el primer tiempo para intentar reactivar el juego de su equipo, pero con poca efectividad.



El primer remate del Sporting entre los tres palos sólo llegó en el 37, de Trincão y que atrapó Pau López.



El descanso tampoco hizo despertar a los lisboetas, que vieron cómo la pesadilla empeoraba en el 61: Pedro Gonçalves "Pote" vio la amarilla por una falta y acto seguido el árbitro lo expulsó, aparentemente por su reacción a la cartulina.



Quedaba más de media hora por delante y el Sporting estaba con dos jugadores menos.



El Marsella mostró su dominio sin necesidad de apretar mucho y siguió buscando el tercero tranquilamente.



Pudo llegar con un cabezazo de Harit que acabó en córner, otro remate de Payet que se fue por encima y un balón que se estrelló en el poste, ya en el 84, pero los franceses tuvieron que conformarse con el marcador.



La victoria del Marsella, unida al triunfo del Tottenham sobre el Eintracht, deja todo en abierto en el grupo D, donde hay una diferencia de apenas tres puntos entre el primero y el cuarto clasificados.