EFE

El Manchester City, que se fue al descanso con un 0-1 en contra tras el tanto de Rafa Mir, despertó en la segunda mitad y le dio la vuelta al marcador con un 3-1 frente al Sevilla, que compitió bien en el primer período pero que no pudo aguantar la presión del rival en la reanudación, en la que la formación inglesa fue superior ya con sus hombres más importante sobre el césped.



El partido, de la sexta y última jornada de esta fase de la Champions League, se presentó sin nada en juego en lo deportivo, al estar el City ya clasificado como primero para los octavos y el Sevilla rebotado a la siguiente eliminatoria de la Europa League como tercero.



Pese a ello, el premio económico que concede la UEFA por puntos conseguidos era un aliciente, aunque también más, en el caso de equipo de Jorge Sampaoli, el despedirse del torneo con buenas sensaciones después de desarrollar una mediocre fase de grupos que ha unido a la pésima trayectoria en LaLiga, en la que está situado en puestos de descenso.



El técnico argentino, que puntualizó en la víspera que un partido de la Champions League nunca es un trámite, sí modificó mucho la alineación e hizo hasta siete cambios en relación al equipo titular que perdió el pasado sábado en el Sánchez-Pizjuán ante el Rayo (0-1), aunque repitió en el once Isco Alarcón, quien por sanción no podrá estar el próximo domingo ante el Betis en el derbi que se disputará en el Benito Villamarín.

El entrenador del vigente campeón de la 'Premier', Pep Guardiola, también movió mucho su alineación, en la que no estuvo, ni tan siquiera convocado, el goleador noruego Erling Haaland debido a unas dolencias físicas que aconsejaron su descanso.

El conjunto español salió con una defensa de cinco con la intención de que sus laterales, los argentinos Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, tuvieran mucho recorrido, pero la formación inglesa pronto tomó el mando del balón y apretó al rival en su terreno y además propició alguna perdida del balón de los sevillistas que dejaron opciones de rematar a los locales.



La fuerte presión de los 'citizens' y la falta de rapidez de los sevillistas obligaron a éstos a utilizar en ocasiones el juego directo para ganar metros y ahí lo intentó Rafa Mir con ganas pero muy solo ante la defensa adversaria, con lo que la sensación de peligro estaba más cerca de portero marroquí Yassine Bono.

Pero fue Rafa Mir el que tuvo el premio a su trabajo y, después de las primeras intentonas, conectó un preciso cabezazo tras saque de esquina de Isco que dejó descolocado al portero alemán Stefan Ortega para poner el 0-1 rebasada la media hora de juego.

¡GOL DEL SEVILLA! 🤩



Isco asiste y Rafa Mir sorprende al Manchester City 😱



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester City 0️⃣-1️⃣ Sevilla 🇪🇸



📽️: @Zona_TUDN#UCLpic.twitter.com/FMrxV2Jpyt — beIN SPORTS Español (@ESbeINSPORTS) November 2, 2022

Aguantó con orden el Sevilla su renta hasta el descanso, aunque con un gran contratiempo como fue, ya en la prolongación del primer tiempo, la lesión muscular del central brasileño Marcao Teixeira, quien tuvo que dejar su sitio al serbio Nemanja Gudelj.



Guardiola hizo ingresar desde el inicio de la segunda mitad al centrocampista español Rodri Hernández por el delantero Jack Grealish con la idea de buscar más movilidad en la medular, mientras que Sampaoli también metió al brasileño Alex Telles por Acuña y a Suso Fernández por 'Papu' Gómez con la idea de refrescar al equipo.

El City quiso meter una marcha más de velocidad ante un Sevilla agazapado y una pérdida de Telles propició que Rico Lewis lograra el empate muy pronto, a los siete minutos de la reanudación, lo que redobló los esfuerzos de los locales en busca de la remontada ya con el portugués Bernardo Silva y el belga Kevin De Bruyne sobre el césped.

¡EMPATA EL CITY! 😳



Rico Lewis pone la igualdad en el Etihad Stadium 🔥



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester City 1️⃣-1️⃣ Sevilla 🇪🇸



📽️: @Zona_TUDN#UCL pic.twitter.com/IGKl09uG6L — beIN SPORTS Español (@ESbeINSPORTS) November 2, 2022

Fue precisamente De Bruyne el que dio un gran pase al argentino Julián Álvarez para dejarlo solo ante Bono y que lograra el 2-1 en el minuto 73, con lo que el City, ya con muchos de sus jugadores de peso en el terreno, había solucionado el problema.

¡GOL DEL MANCHESTER CITY! 🤯



Julián Álvarez 🇦🇷 le da la vuelta al marcador 🤩



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester City 2️⃣-1️⃣ Sevilla 🇪🇸



📽️: @Zona_TUDN#UCLpic.twitter.com/6XE6gwKAFx — beIN SPORTS Español (@ESbeINSPORTS) November 2, 2022

En los minutos finales tuvo tiempo para algo más, lo que sucedió a los 83 minutos con un fallo en la defensa de canterano José Ángel Carmona que culminó en gol el argelino Riyad Mahrez.