El Real Madrid está obligado a corregir su mala racha en el Santiago Bernabéu en Liga de Campeones, donde no vence desde el 23 de octubre de 2018, ante un Galatasaray sin su estrella Radamel Falcao, contra el que levantó el vuelo en Estambul y ahora debe dar un paso en firme hacia los octavos.



Tres partidos sin vencer en el Bernabéu, dos derrotas ante CSKA y Ajax, que costó la eliminación en la pasada edición de 'Champions', más un empate frente al Brujas en la actual, nueve goles en contra. Es la peor racha en la competición del Real Madrid, obligado a darle un giro urgente si quiere aspirar al título.

Con la mentalidad de "final", como aseguró este martes su segundo capitán Marcelo, encarará la plantilla madridista un nuevo duelo ante un Galatasaray al que siempre goleó en el Bernabéu en tres precedentes. Los de Zinedine Zidane respondieron bien ante la presión en el Ali Sami Yen, firmando un triunfo tan corto como necesario para abandonar el último lugar de la clasificación. Ahora, en casa de repetir victoria se acercarán a los octavos de final. Lo de alcanzar al PSG en el liderato ya es otra historia.



Llega el Real Madrid a la cita tras un ejercicio de impotencia en la definición. Su falta de gol ante el Real Betis le dejó sin liderato en solitario en LaLiga Santander y sin que Zidane firmase siete meses después tres victorias consecutivas. Se esperan pocos retoques en su once más allá del regreso de Marcelo en banda izquierda y Fede Valverde como nuevo pulmón del centro del campo. Mendy y Luka Modric serían los damnificados.





Con las bajas de Gareth Bale, de nuevo en el centro de la polémica por ser convocado con Gales sin haber reaparecido con el Real Madrid tras lesionarse con su selección, más James Rodríguez, Marco Asensio y Nacho Fernández, la única duda por despejar en el equipo titular de Zidane es el tercer integrante del tridente ofensivo. Con Eden Hazard y Karim Benzema con plaza fija, el brasileño Rodrygo parte como favorito para su tercer partido consecutivo en el once, aunque la opción de doble 9, con Luka Jovic, puede ser una variante del técnico madridista.



Enfrente tendrá un Galatasaray que llega al Santiago Bernabéu con la esperanza de lograr un buen resultado que le permita tener opciones de acabar tercero de grupo y entrar en la Liga Europa.



El conjunto turco está en mal momento. Solo ha ganado dos de los últimos nueve encuentros y arrastra la lesión de su estrella, el delantero colombiano Radamel Falcao, más dos bajas en defensa.



Falcao no ha pisado el campo desde hace un mes por una lesión en el tendón de Aquiles y actualmente está siendo tratado en España, donde continuará hasta el 11 de noviembre, según explicó el médico del equipo turco, Yener Ince, en un vídeo difundido por el Galatasaray.



En el encuentro contra el Real Madrid tampoco participarán los defensas Sener Özbayrakli y Emre Akbaba. Si sale derrotado perderá las opciones de pasar a octavos tras lograr su único punto con un empate en la primera jornada ante el Brujas. Su línea en Champions no puede ser más negativa, sin un triunfo en sus diez últimos encuentros (tres empates y siete derrotas).