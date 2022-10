PSG.FR

El internacional portugués del PSG, Danilo Pereira, analizó la jornada 3 de la fase de grupos de la UEFA Champions League, que se jugará contra el Benfica, durante la rueda de prensa previa al partido.

EL RIVAL

“Creo que los puntos fuertes del Benfica son como colectivo. Tiene un equipo realmente fuerte, con una buena defensa y un buen ataque. Lo ha demostrado con sus resultados en lo que va de temporada. También tiene muy buenas personas que pueden marcar la diferencia en la cancha. Es una mezcla de juventud y experiencia. Le da cierta energía a este equipo".

SU PAPEL EN EL EQUIPO

"Creo que siempre es difícil ser titular en un club como Paris Saint-Germain. Tenemos muchos jugadores de primer nivel. El entrenador me pone en defensa central y en el medio. Me siento bien en todas partes. Para mí lo más importante es el placer de jugar".

SUS SENTIMIENTOS ANTES DE ENFRENTARSE AL BENFICA

"El Benfica es un club que me dio la oportunidad de estar aquí hoy. La venganza no es la palabra".

EVOLUCIÓN COMO DEFENSOR

"Jugar en defensa no es un problema. He jugado en todas las posiciones del centro, no tengo preferencia. Como dije, disfruto jugar. Eso es lo que he querido desde el comienzo de la temporada. No importa en qué posición juego".