EFE

Después de la victoria 0-3 sobre el Barcelona por la Champions League, Cristiano Ronaldo habló con la prensa y comentó sus sensaciones tras clasificar como primero de grupo a los octavos de final. Además,

"Estamos muy contentos, sabíamos que era una misión casi imposible. Venir al Camp Nou y tener que hacer tres goles fue una misión muy complicada pero jugamos bien. A partir del 0-2, creíamos que era posible y fue lo que ha pasado", empezó diciendo en declaraciones para la prensa.

Además, dijo que la Juventus necesitaba "una victoria así, y aunque pasan un mal momento siempre será el Barcelona. Nos da un plus de confianza y espero que podamos sentir eso en los próximos partidos para seguir con nuestro camino".

"No sé si es penalti, no lo vi en la TV. Pero a veces es así el fútbol, penaltis inexistentes, son decisiones... El trabajo del árbitro es muy complicado, pero cuando marcas tres goles en el Camp Nou no hay dudas de quién merece pasar como primero", dijo sobre la gran polémica de la noche en el Camp Nou, en la que Ronald Araujo no parece cometerle falta.

Consultado por Leo Messi, Ronaldo comentó: "Siempre tuve una relación muy cordial con él. Compartí 12, 13, 14 años con él, nunca lo vi como un rival. Siempre quiere hacer lo mejor para su equipo y para su selección. Si le preguntas, te responderá lo mismo. Pero entiendo que hay que buscar una rivalidad para los partidos".

Y preguntado acerca de quién es el "GOAT" (el más grande de todos los tiempos), sentenció: "No entraré por ahí, estoy contento, ganamos, y quiero seguir con la buena temporada que estoy haciendo para estar preparado para las grandes batallas".