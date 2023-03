EFE

El exentrenador italiano Fabio Capello, campeón de liga con el Milan, Roma y Real Madrid y ganador de una Champions League con el Milan, elogió este sábado a su compatriota y colega Carlo Ancelotti como "el mejor" del mundo en su puesto y destacó al Napoli como un serio candidato a llegar a la final de la 'Champions' esta temporada porque este equipo es "una realidad".

Más de 30 años en los banquillos del fútbol de élite avalan a Fabio Capello, uno de los referentes de la historia reciente del fútbol y cuya última aventura fue en el Jiangsu Suning chino, que dejó en 2018.

Afincado en Marbella desde hace unos años, municipio malagueño del que está enamorado, Capello, de 76 años, fue este sábado protagonista en uno de los encuentros organizados para el 'Marca Sport Weekend' que se celebra este fin de semana en Málaga.

Para Fabio Capello, que ganó dos ligas en dos etapas con el Real Madrid, la de la campaña 1996/97 y en la 2006/07, el trabajo del actual entrenador de los blancos, Carlo Ancelotti, es para destacar: "Carlo es el mejor de todos. Cuando tú ganas en España, en Italia, en Inglaterra o en Francia, es porque sabes de esto. Los números son números".

"El Madrid no es un equipo fácil, los jugadores, cuando tú les hablas, entienden perfectamente si sabes o no sabes. La calidad que él tiene de entender el momento es top", continuó el italiano, que piensa que Ancelotti "puede entrenar en todo el mundo", incluso a la selección de Brasil: "Carlo tiene experiencia, conoce los idiomas y el idioma del fútbol, creo que puede hacerlo todo bien".

Con respecto al resurgimiento del fútbol italiano, que se refleja en la presencia de tres equipos del país transalpino en los cuartos de final de la Liga de Campeones (Napoli, Inter y Milan), algo que no ocurría desde 2006, el que fuera entrenador de los 'rossoneri' destacó al Napoli como un más que posible finalista: "Puede llegar a la final, tiene un entrenador con experiencia -Luciano Spalletti-, jugadores de gran calidad con Osimhen y Kvaratskhelia, que marcan la diferencia".

"Uno tiene mucha calidad (Kavaratskhelia), el otro lucha mucho y es impresionante cuando va a rematar de cabeza", continuó Capello, que insistió en que el Nápoles no es un proyecto, es ya "una realidad", un equipo "muy muy muy bueno".

Un gran estado de forma que coincide con un bache de Milan, Juventus, Roma e Inter en liga, donde "bajaron mucho", mientras que el Napoli es líder en solitario y en competición europea "quedó primero contra el Liverpool, y ganó al Liverpool de sobra, siendo uno de los mejores equipos de Europa".

Preguntado sobre el 'Caso Negreira' que afecta al Barça, que presuntamente pagó al que fuera número dos de los árbitros, Capello recordó el escándalo que vivió en Italia con la Juventus y el famoso 'Calciopoli': "Yo gané dos títulos, tenía el equipo más fuerte de Italia y nos los quitaron. Creo que es un problema de conocer la verdad. Los árbitros tienen que ser iguales con todos. Si pagas es porque quieres algo. Fácil, ¿no?".

"No puedes pensar que un árbitro recibe dinero porque los árbitros son imparciales, no existe la posibilidad de que puedas pagarles, eso es corrupción", ahondó, por lo que "si uno es corrupto, tiene que pagar. No conozco la ley, pero el corrupto debe pagar", dijo.