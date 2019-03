EFE

Con la duda de Ousmane Dembélé, que determinará el dibujo táctico del equipo, el FC Barcelona afronta la vuelta de octavos de final frente al Lyon (0-0 en la ida) con el recuerdo de la reciente eliminación de dos notables en el torneo (Real Madrid y PSG), que partían con ventaja en la ida.



Todo ello pone sobre aviso a los de Ernesto Valverde, como también la mala manera en la que quedaron fuera en la pasada edición de la Champions, después de ganar en la ida de cuartos al Roma (4-1) y caer en la vuelta (3-0) en uno de los peores partidos de los últimos cursos.



Así que, en un sentido o en otro, el Barça está advertido, aunque tiene una gran oportunidad para poner los pies en los cuartos de final, donde ha estado en dieciséis ocasiones desde 1995 y solo ha fallado en una ocasión (2006-07), a manos del Liverpool.

Si el partido se decidiera en la tabla de estadísticas, no habría problemas. Los de Valverde siempre han superado al Lyon en sus enfrentamientos, el último también en una vuelta de octavos de final y que en la vuelta también se había resuelto con empate (1-1).



En la vuelta, los azulgrana ganaron por 5-2, con un doblete de Henry, y goles de Messi y Eto'o y Keita. Aquello fue en marzo de 2009.



Además, el Barça suma 29 partidos consecutivos sin perder en Europa en el Camp Nou (desde que con un 0-3 lo hizo el Bayern en mayo de 2013), con 26 victorias y tres empates (1-1 ante el Atlético en cuartos de la 2013-14; 0-0 frente al Juventus en la 2016-17 y el intrascendente 1-1 ante el Tottenham en este curso).



Para el partido de mañana miércoles, la alineación de Ousmane Dembélé determinará el dibujo del Barça. El francés notó molestias al término del partido ante el Rayo Vallecano y las pruebas médicas demostraron la existencia de una elongación en el bíceps femoral del muslo izquierdo.



No se entrenó ayer lunes y hasta después del entrenamiento de este martes, que será cuando Ernesto Valverde publique la lista de convocados se desconoce si está en condiciones, aunque todo apunta a que no jugará de inicio.



Sin Dembélé, se abren diferentes escenarios tácticos para Valverde. Podría decidirse por un cambio de piezas, mantener el 4-3-3 y situar a Coutinho en la posición del francés, aunque las dudas en el juego del brasileño son un inconveniente.



Otra opción posible, con ese mismo dibujo, es situar a Malcom como extremo en lugar de Dembélé, y si Valverde quiere asegurar más el centro del campo, entonces su Barça jugaría con cuatro medios (Arturo Vidal o Sergi Roberto) acompañarían a los habituales Busquets, Rakitic y Arthur.



Una tercera opción táctica pasaría por utilizar un recurso que Valverde ha puesto en práctica cuando su equipo ha necesitado remontar un partido (como ante el Sevilla o el Rayo), y entonces ha dispuesto un 4-2-3-1, con un doble pivote (Busquets, Rakitic), Messi de falso nueve flanqueado a derecha a izquierda por Sergi Roberto/Arturo Vidal y Coutinho; y un solo delantero (Luis Suárez).



En todo caso, el Olympique Lyonnais (OL) no tiene nada que perder y aspira a ser el protagonista de esta racha de sorpresas en los octavos de final de la Champions.



Unos 5.000 seguidores lioneses acompañarán a su equipo en Barcelona, donde esperan ofrecer una imagen mejor que la del último fin de semana en el duelo liguero contra el Estrasburgo, que fue capaz de remontar tras ir perdiendo por dos goles (2-2).



Todas las miradas están puestas en el veterano central brasileño Marcelo, uno de los pilares de la defensa que tuvo que retirarse al cuarto de hora del último partido por molestias en el muslo izquierdo.



Su presencia o no podría condicionar hasta el sistema táctico que desplegará el entrenador Bruno Genesio para hacer valer el empate a cero de la ida.



El técnico del OL deberá decantarse por reforzar la retaguardia con una defensa de cinco, si Marcelo está en condiciones, o por mantener su clásica línea defensiva de cuatro.



Arriba, la amenaza estará de nuevo representada por un Moussa Dembélé muy en forma, autor de cuatro goles en los últimos dos partidos, secundado desde la segunda línea por los habilidosos Memphis Depay y Nabil Fekir, una de sus estrellas y que no pudo jugar en la ida.



Tanguy Ndombele, Lucas Tousart y Houssem Aouar se encargarán de mantener el equilibrio en un centro del campo que ya sufrió mucho en la ida contra el Barcelona.