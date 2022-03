EFE

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, aseguró que su plan para dar la vuelta a la eliminatoria ante el PSG, de octavos de final de la Liga de Campeones, "no es solo parar a Mbappé", autor del tanto del triunfo en París, y pidió a sus jugadores un "partido completo e inteligente" para remontar con el apoyo de la afición madridista.

💬 @MrAncelotti: "Lo importante en estos partidos son el aspecto mental, la ilusión que tenemos, el apoyo de la afición y la motivación."#UCL pic.twitter.com/UVZMfBAgec — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 8, 2022

"El plan que tenemos no es solo parar a Mbappé, hay que parar a Neymar, a Messi y a todos los buenos jugadores que tiene el PSG. Nuestro plan es jugar como bloque con y sin balón, meter intensidad y hacer un partido completo e inteligente. No tenemos que volvernos locos porque tenemos que ganar, no necesitamos una goleada. Te puedes adelantar pronto o en el último minuto. Lo importante es jugarlo con intensidad", defendió.



Para Ancelotti no hay duda de que Kylian Mbappé jugará en el Santiago Bernabéu, pese al fuerte golpe que recibió en el entrenamiento del lunes.

⚪️ @MrAncelotti, en la previa ante el @PSG_inside



🤔 "Tenemos un plan no sólo para @KMbappe, también para Neymar y Messi"



🧠 "Tiene que ser un partido inteligente, no tenemos que volvernos locos, tenemos que ganar el partido no tenemos que golear"



📻 #PartidazoCOPE #UCL pic.twitter.com/HSYgi7OLH6 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) March 8, 2022

"Espero siempre que los jugadores no tengan lesiones. Lo que pasó ayer a Mbappé le da posibilidades de jugar y así hemos preparado el partido, pensando que va a jugar", dijo.



Además, el técnico del Real Madrid afirmó que si estima que el centrocampista Toni Kroos no está al 100% no jugará el encuentro.