Pochettino y la cita con la historia en la Champions

El Tottenham era uno de los tapados en la presente edición de la UEFA Champions League. Sin embargo, los Spurs pasaron por encima de Borussia Dortmund, Manchester City y Ajax para plantarse en la final que se disputa en el Wanda Metropolitano.

El gran artífice de este logro es el técnico Mauricio Pochettino, que no ha ocultado su satisfacción y emoción por jugar un partido tan importante con frases tan célebres como las que siguen:

SE PLANTEA IRSE SI GANA

"¿Ganarla? Sería fantástico, ¿no? Cerrar un capítulo de cinco años e irse a casa. No es un chiste. Ganar la Champions con Tottenham en estas circunstancias y esta temporada... quizás tenga que meditar y hacer algo distinto en el futuro".

LA BAJA DE KANE, COMO PERDER A MESSI

"Jugar sin Kane es para nosotros el equivalente a jugar sin Messi para el Barcelona. Contar con Kane en la final nos daría unn gran impulso. Pero, a veces, la diferencia en una final la marca el hombre recién salido del banquillo".

RESPETO AL CITY

"Yo aun ganando la Champions te diré que el City seguirá siendo el mejor equipo inglés.... Yo al que más respeto es al campeón de Liga"

¿SUERTE CONTRA EL CITY?

"Me río de muchas de las cosas que se dijeron en su momento. No sé qué se quiere decir eso de la suerte para llegar a la final. Hemos sido superiores ante el Manchester City".

QUIERE QUE LOS 23 DE LA PLANTILLA SALGAN EN LA FOTO ANTES DEL PARTIDO

"Cuando jugué la final de la Copa del Rey ante el Zaragoza era uno de los capitanes del equipo y pensaba en poner a todos los jugadores en la foto de antes, porque todos los jugadores quieren jugar y los que ganen estarán en la foto y el resto no. No es justo. A los jugadores eso les importa, porque a mí me importaba, así que veremos si el sábado tenemos la oportunidad de poner a los 23 en la foto, para que todos ellos sean los héroes, no solo los once".

LA HEGEMONÍA INGLESA

"En el fútbol inglés ha habido un cambio un cambio de mentalidad en los últimos 6-7 años, también gracias a la llegada de entrenadores extranjeros, se ha ido cambiando la filosofía... es un poco de todo. La Premier es la liga por excelencia, la que más invierte en estructura, así que el fútbol inglés se va desarrollando y ganando terreno a otras ligas. Es verdad que Barça, Madrid, Bayern te los pone al mismo nivel pero la Premier es la mejor competición liguera, con diferencia".